Monterrey será una de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026 y recibirá a miles de aficionados de todo el mundo, con ganas de disfrutar los partidos y probar lo mejor de su gastronomía.

Si eres uno de ellos, en Menú te decimos qué alimentos, bebidas, antojitos y hasta postres debes probar en tu visita.

¿Qué comida probar en la ciudad de Monterrey?

Huevo con machaca

Para iniciar el día necesitas un platillo completo y el huevo con machaca es el mejor desayuno. Este es un tipo de carne de res que se desmenuza hasta que sus hebras queden finitas.

Y además, se mezcla con jitomate, cebolla y chile, ofreciendo un sabor profundo y ligeramente salado.

El huevo con machaca suele acompañarse con tortillas de harina y frijoles refritos. Foto: Unsplash

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Cabrito al pastor

Este platillo es el emblema de Monterrey. Para prepararlo se utiliza cabrito joven, cocinado a fuego lento y al carbón; después se retira cuando queda suave por dentro y crujiente por fuera.

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Como complemento, se sirve la carne en tortillas de harina Nuevo León y un poco de frijoles refritos.

El cabrito al pastor se acompaña con tortillas de harina y frijoles refritos. Foto: Unsplash

Carne asada

Si quieres tienes ganas de una carne sabrosa, la de Monterrey no decepciona. Aunque la más famosa es el cabrito, también te sugerimos probar opciones como la Arrachera y Rib Eye.

Lo especial de las carnes asadas de esta ciudad es que todas se cocinan al carbón y leña para conseguir un sabor ahumado. Y para elevar su perfil, se sirven con tortillas de harina, salsa, cebollitas y guacamole.

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La carne asada, arrachera y Rib Eye son las más consumidas en Monterrey. Foto: Unsplash

Glorias

Si lo que buscas son dulces o eres postrero, las glorias de Nuevo León le fascinarán a tu paladar. Se elaboran con leche de cabra, azúcar y nuez; mientras que son distintivas por su presentación, envueltas en papel celofán rojo.

Tanto su sabor como su textura son suaves y también pueden contener pequeños trozos de nuez.

Las glorias son un postre suave y envuelto en papel celofán rojo. Foto: Unsplash

Agua de cebada

Y para hidratarte al finalizar el partido, no te puede faltar el agua de cebada, una bebida tradicional de Monterrey que refresca y combate las altas temperaturas en el cuerpo.

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Como su nombre lo indica, se prepara con cebada (un cereal de grano), canela y toques de cáscara de limón con azúcar. Asimismo, hay versiones en las que se les añade leche condensada para aportar dulzor.

El agua de cebada se prepara con granos de cebada, canela y un poco de limón para refrescar. Foto: Unsplash

¡Ya lo sabes! Estos son los platillos tradicionales de Monterrey y durante tu visita a la ciudad por el Mundial 2026 llevarán tu experiencia a otro nivel.

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