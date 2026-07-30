El 4 de julio de 2025, el Frente Anti-Gentrificación de la Ciudad de México hizo una movilización para denunciar el desplazamiento y la falta de oportunidades de vivienda para la población.

Un año después, Eduardo, vocero de esta organización, aseguró que no hay un avance en este tema.

En entrevista con EL UNIVERSAL, recordó que 12 días después de esa marcha, el Gobierno de la CDMX publicó en la Gaceta Oficial el Bando 1 con 14 puntos de acción para construir una ciudad habitable y con vivienda asequible.

“No hay uno que se haya realizado, se anunció un tope de rentas y no hubo, no se está avanzando. Hay inventos como el tope de las estancias de alquiler, el intento de hacer un registro de plataformas de hospedaje, pero quien sigue reinando y haciendo lo que quiere es el poder económico e inmobiliario”, refirió.

El activista criticó el punto nueve del Bando 1, referente a la creación de vivienda asequible en colaboración con inmobiliarias, por lo que desde su publicación “se advertía que no iba a funcionar”.

A un año de las movilizaciones del frente, afirmó que es un buen corte de caja para decir que no hay un avance ni un combate a la especulación en construcciones.

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