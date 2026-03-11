Más Información

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Sheinbaum preside homenaje privado a elementos caídos en operativo contra "El Mencho"; sostiene encuentro en Campo Marte con familiares

José Ramiro López Obrador niega relación entre empresario de fiesta de XV en Tabasco y la 4T; asegura que operó con otros gobiernos

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

Taxistas retiran bloqueo del AICM tras reunión con autoridades federales; acuerdan cuatro puntos

Organizaciones en Oaxaca condenan agresión contra periodista; exigen al gobierno garantizar seguridad y respeto

El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al tribunal de Nueva York, que lleva el caso contra Nicolás Maduro, que reconoció formalmente a la presidenta encargada de Venezuela, , como jefa de Estado de ese país.

El encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado, Michael Kozak, envió una carta al fiscal Jay Clayton para que comunique a la corte que "Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela".

El pasado sábado, el presidente de Estados Unidos, , anunció que había reconocido formalmente al Gobierno de Rodríguez, días después de que Estados Unidos y restablecieran sus relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

Reconocimiento debilita posición de Maduro

Este reconocimiento debilita la posición de Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, puesto que en el juicio que afronta en Nueva York por presunto narcotráfico ha planteado su defensa como presidente de Venezuela y ha pedido que se financie con fondos del Estado venezolano.

En la carta, Kozak aclaró que Estados Unidos no reconoce a Maduro como jefe de Estado desde el 23 de enero de 2019 y que "esa falta de reconocimiento continúa hasta el presente".

"Maduro es un narcoterrorista acusado que espera juicio en un tribunal federal estadounidense por sus crímenes", subrayó.

Kozak apuntó que el pasado 5 de marzo Estados Unidos anunció "la normalización de las relaciones con Venezuela bajo la presidenta interina Delcy Rodríguez".

El funcionario agregó que el objetivo de Washington es lograr "un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno democráticamente elegido".

"Para facilitar esta transición, Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela", destacó.

Durante el primer mandato de Trump, consideró fraudulentas las elecciones presidenciales de 2018 y reconoció en 2019 al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como el presidente interino del país.

