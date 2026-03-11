Más Información
Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe
Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco
Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor
Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África
Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación
Sheinbaum preside homenaje privado a elementos caídos en operativo contra "El Mencho"; sostiene encuentro en Campo Marte con familiares
José Ramiro López Obrador niega relación entre empresario de fiesta de XV en Tabasco y la 4T; asegura que operó con otros gobiernos
El Gobierno de Estados Unidos endureció esta semana aún más las restricciones para que inmigrantes accedan a préstamos para negocios -incluidos quienes tienen residencia permanente, conocida como 'green card'- al ampliar la prohibición a los programas de micropréstamos y bonos de garantía.
De este modo, la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) impide que extranjeros, no ciudadanos y portadores de 'green card' puedan acceder prácticamente a todos los préstamos garantizados por la agencia.
La medida implica que cualquier empresa con participación parcial de inmigrantes quedará excluida del apoyo financiero federal, detalló esa agencia federal.
Lee también Excontador de Epstein testifica ante legisladores; revisan su fortuna y vínculos con empresarios
La nueva medida de la SBA incluyó esta semana en la restricción los programas de Microloan y Surety Bond. El primero ofrece préstamos pequeños a corto plazo para que las pequeñas empresas cubran necesidades de capital de trabajo, inventario o equipo, y el segundo garantiza contratos para empresas que necesitan respaldar su cumplimiento frente a clientes o proyectos, facilitando su acceso a oportunidades de negocio.
Esto significa que cualquier negocio con participación no ciudadana queda ahora inhabilitado para recibir financiamiento federal.
Para organizaciones como Voto Latino, la medida impacta en gran medida a los emprendedores inmigrantes y latinos en Estados Unidos al señalar que esta comunidad minoritaria crea empresas tres veces más rápido que el promedio de la población y fundan uno de cada cuatro nuevos negocios en Estados Unidos.
Sin embargo, subrayó que el 70% de los empresarios latinos dependen de sus ahorros personales para iniciar sus compañías debido a las dificultades para obtener financiamiento del sistema bancario tradicional.
Lee también Exministro británico pide más de 600 mil euros de indemnización tras destitución por lazos con Epstein; debería devolverlo: gobierno
La organización también destacó que los negocios de propiedad latina aportan 800 mil millones de dólares anuales a la economía estadounidense, emplean a tres millones de personas y generan una nómina superior a 124 mil millones de dólares.
Voto Latino además recordó que casi la mitad de las empresas de la lista Fortune 500 en 2025 fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos.
Cierre prolongado de Ormuz elevaría petroprecios hasta 150 dólares: Franklin Templeton; prevé impacto "atenuado” para México
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]