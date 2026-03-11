Más Información

El Gobierno de endureció esta semana aún más las restricciones para que inmigrantes accedan a préstamos para negocios -incluidos quienes tienen residencia permanente, conocida como 'green card'- al ampliar la prohibición a los programas de micropréstamos y bonos de garantía.

De este modo, la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) impide que extranjeros, no ciudadanos y portadores de 'green card' puedan acceder prácticamente a todos los préstamos garantizados por la agencia.

La medida implica que cualquier empresa con participación parcial de quedará excluida del apoyo financiero federal, detalló esa agencia federal.

La nueva medida de la SBA incluyó esta semana en la restricción los programas de Microloan y Surety Bond. El primero ofrece préstamos pequeños a corto plazo para que las pequeñas empresas cubran necesidades de capital de trabajo, inventario o equipo, y el segundo garantiza contratos para empresas que necesitan respaldar su cumplimiento frente a clientes o proyectos, facilitando su acceso a oportunidades de negocio.

Esto significa que cualquier negocio con participación no ciudadana queda ahora inhabilitado para recibir financiamiento federal.

Para organizaciones como Voto Latino, la medida impacta en gran medida a los emprendedores inmigrantes y latinos en Estados Unidos al señalar que esta comunidad minoritaria crea empresas tres veces más rápido que el promedio de la población y fundan uno de cada cuatro nuevos negocios en Estados Unidos.

Sin embargo, subrayó que el 70% de los empresarios latinos dependen de sus ahorros personales para iniciar sus compañías debido a las dificultades para obtener financiamiento del sistema bancario tradicional.

La organización también destacó que los negocios de propiedad latina aportan 800 mil millones de dólares anuales a la economía estadounidense, emplean a tres millones de personas y generan una nómina superior a 124 mil millones de dólares.

Voto Latino además recordó que casi la mitad de las empresas de la lista Fortune 500 en 2025 fueron fundadas por o sus hijos.

