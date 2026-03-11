Ciudad Juárez.- En las últimas horas grupos de migrantes fueron rescatados al ser víctimas de secuestro en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se trata de cinco migrantes fueron rescatados por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

De manera oficial se detalló que la intervención se dio luego de que agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el fraccionamiento Portal del Roble, atendieron un llamado recibido al número de emergencias 911, donde reportaron la privación de la libertad de tres personas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Puerto Tarento y Puerto Guerrero.

Con los datos aportados los oficiales procedieron a trasladarse a la vivienda señalada en el reporte, y al arribar al lugar se percataron que cinco sujetos que al notar la presencia policial emprendieron la huida, dándose una persecución, los cuales fueron alcanzados metros más adelante.

Los oficiales ingresaron al domicilio, donde localizaron a dos hombres y una adolescente, los cuales señalaron a los cinco sujetos detenidos como quienes los golpearon y videograbaron con teléfonos celulares para exigirles grandes cantidades de dinero a sus familiares a cambio de su liberación, siendo puestos bajo detención.

Al ampliar su entrevista las víctimas, manifestaron ser originarios de los estados de Puebla y Tamaulipas, los cuales permanecieron privados de su libertad durante varios días por los sujetos detenidos, quienes lo ayudarían a ingresar de manera ilegal hacia los Estados Unidos.

Previa lectura de derechos, Saidth Alejandro A. V. de 21 años, Carlos Alexis R. E. de 19 años, Jesús Manuel S. S. de 21 años, Axel Mauricio T. Z. de 19 años, y Adán M. H. de 18 años, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.

Además de este hecho, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, llevaron a cabo la detención de Jesús Daniel A. D. en Ciudad Juárez, luego de ser sorprendido intentando cruzar a tres personas migrantes hacia los Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del martes en la colonia Rancho Anapra, cuando personal de videovigilancia del C7-iA detectó, a través de la Plataforma Centinela, a un grupo de personas que intentaba cruzar el muro fronterizo, por lo que se dio aviso inmediato a las unidades en campo.

Al arribar a la zona, los elementos ubicaron al grupo sobre las calles Ballena y Tiburón, donde al percatarse de la presencia policial intentaron huir. Sin embargo, fueron alcanzados por los agentes.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, mientras que las personas rescatadas fueron canalizadas a las autoridades competentes para su atención y seguimiento.

