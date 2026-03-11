Culiacán. - En un operativo de vigilancia por la colonia San Benito, en Culiacán, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado detuvieron a ocho personas del sexo masculino con 10 armas de fuego, entre ellas tres AK-47, cargadores y equipos tácticos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los elementos estatales observaron que frente a un domicilio con las puertas abiertas, se encontraban dos vehículos y una motocicleta estacionados en forma irregular, por lo que al acercarse a verificarlos se percataron que dentro del inmueble había personas armadas.

Ante este hecho, se implementó un operativo para lograr detenerlos, sin entrar en una confrontación, por lo que al controlar la situación, aseguraron tres AK-47, un fusil M-16, dos fusiles M-15, un fusil tipo M4 y dos pistolas.

En este inmueble también se localizaron 42 cargadores abastecidos para diversos calibres, 750 cartuchos útiles, ocho chalecos tácticos sin placas balísticas, una motocicleta Italika, sin reporte de robo, un auto Dodge, línea Attitude y un MG, sin reporte de robo.

Solo hace dos días, en una acción similar, autoridades militares, en respuesta a denuncias anónimas sobre personas armadas en el exterior de un domicilio en el fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán, lograron capturar a siete civiles, a los cuales se les encontró nueve armas de fuego, entre ellas fusiles automáticos.

Además, se les aseguró mil 260 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas, diversos equipos, un vehículo con blindaje de fábrica con reporte de robo y un inmueble, donde se presume se ocultaban.

afcl/LL