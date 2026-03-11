Culiacán. - En la capital del estado y en el municipio de Navolato, en diversos hechos de violencia, cinco personas del sexo masculino resultaron muertos y un repartidor de comida rápida resultó con heridas de bala en un ataque en el que tres vehículos resultaron dañados por los disparos.

Las autoridades de seguridad pública atendieron reportes de fuertes detonaciones de armas de fuego sobre el boulevard Navidad del sector Terranova en la capital del estado, en donde encontraron a una persona tirada junto a una motocicleta con heridas de bala y tres unidades dañadas.

El herido, cuya identidad no se dio a conocer, se dedica a repartir comida rápida a domicilio, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital por presentar lesiones por armas de fuego, sin que sus atacantes fueran detenidos.

Sobre la calle Rey Jorge VI, del fraccionamiento Villa del Real, Edgar Omar “N”, de 36 años, quien conducía una bicicleta fue perseguido a balazos por desconocidos, los cuales lograron privarlo de la vida y después huyeron.

En hechos casi simultáneos que tuvieron lugar en el fraccionamiento Infonavit Cañadas en Culiacán, tres personas fueron asesinadas a balazos, dos de ellos mientras comían sushi sentados en unas cubetas en un lote baldío, cerca de un abarrote.

Las primeras dos víctimas fueron identificadas en el lugar del ataque como David “N” de 42 años y de profesión técnico en reparación de aires acondicionados, y Gerardo “N”, repartidor de comida japonesa en esa misma zona.

Dos calles delante de este primer ataque, en la denominada Cerro Chico, otra persona joven aún no identificada fue privada de la vida de varios disparos en las escaleras de una sección de departamentos.

En la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, ingresó un hombre con heridas de arma blanca, el cual falleció minutos después sin ser identificado en forma oficial, por lo que se desconoce donde fue agredido.

