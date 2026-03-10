San Cristóbal de las Casas, Chis.- El cuerpo de una mujer en estado de descomposición, fue hallado la mañana de este martes, entre unos matorrales, en el municipio de Acacoyagua, en la costa de Chiapas, informaron autoridades.

Autoridades recibieron el llamado, que indicaba que se encontraban el cuerpo de una mujer, a la altura de la curva Las Garzas, una zona de fincas bananeras, en la carretera que conduce a La Pampita, del municipio de Escuintla.

Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Estatal y más tarde, fiscales y agentes del Ministerio Público para realizar las diligencias, como parte de la carpeta de investigación que se inició, bajo el protocolo de feminicidio.

Una fuente de la Policía informó que no se encontró ninguna identificación, pero el cuerpo no presenta lesiones provocadas por disparos de armas de fuego o heridas punzocortantes.

A las 10:40 horas, el cuerpo de la mujer que está en calidad de desaparecido, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el lunes, 9 de marzo, en Chiapas habían ocurrido nueve feminicidios en lo que va del año, pero de ese número tres han ocurrido en marzo, han documentado organizaciones que trabajan por los derechos humanos de las mujeres.

El más reciente fue el de una adolescente de 13 años de edad, en el municipio de Ángel Albino Corzo, en las inmediaciones de la Sierra Madre de Chiapas.

