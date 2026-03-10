Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas activó la búsqueda de Miranda Sherlin Sánchez Escobar, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS), en el municipio de Xochitepec, luego de la denuncia sobre su desaparición.

La alumna tiene 17 años de edad, es de complexión delgada, mide 1.65 metros de estatura, es de tez morena clara, de ojos chicos café oscuro; su cabello es negro, lacio y largo a la altura de la cintura.

Al momento de su desaparición vestía blusa morada de manga larga, blusa escolar de manga corta, verde militar, con el escudo del CETIS en color vino, pantalón escolar verde militar y tenis azul cielo con blanco. La última vez que fue vista fue el lunes 9 de marzo en el municipio de Xochitepec, Pueblo Mágico, distante 15 kilómetros al sur de Cuernavaca.

La desaparición de Miranda ocurre en medio de una escalada de extravíos de estudiantes que a la postre fueron localizados sin vida, con excepción de una adolescente que pidió respeto a su ausencia voluntaria y al retiro de su familia.

Es el caso de las estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Kimberly y Karol, encontradas sin vida mientras que Alondra María decidió separarse de su familia, de forma voluntaria.

Ficha de búsqueda de Miranda Sherlin Sánchez Escobar, desaparecida en Morelos (10/03/2026). Foto: Especial

Feminicidios

Los feminicidios de mujeres sigue su curso en Morelos y en las últimas 24 horas se reporta la muerte de dos mujeres en los municipios de Cuautla y Zacatepec. En la primera demarcación, alrededor de las 23:30 horas de ayer, vecinos de la colonia Gabriel Tepepa, reportaron fuertes olores fétidos provenientes de un cuarto en una vecindad ubicada sobre la calle Emiliano Zapata.

Al arribar al lugar, elementos policiacos encontraron a una mujer acostada sobre una cama cubierta con una sábana, quien se encontraba en avanzado estado de putrefacción.

Esta mañana, a las 07:20 horas en el poblado de Tetelpa, municipio de Zacatepec, sobre el libramiento Tetelpa, autoridades localizaron a una mujer tirada a un costado de la vía.

Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos de vida; de manera preliminar se indicó que la causa podría estar relacionada con impactos de arma de fuego.

