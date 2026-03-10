Mérida, Yucatán.- El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó que Yucatán suma 17 casos de sarampión, los cuales se encuentran distribuidos en los municipios de Mérida, Kanasín, Izamal, Umán y Valladolid.

Hay que señalar que el pasado 5 de marzo, las autoridades federales de Salud confirmaron 13 nuevos casos de la enfermedad en la entidad, por lo cual en los últimos cinco días se registraron cuatro casos más.

No obstante el número de contagios, Yucatán se mantiene entre las entidades con menor incidencia de esta enfermedad a nivel nacional.

Sobre el tema, la titular de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Judith Ortega Canto, reiteró el llamado a la población a vacunarse y completar sus esquemas de inmunización.

Recordó que la vacuna contra el sarampión es gratuita y se encuentra disponible en todos los Centros de Salud y hospitales del sistema estatal, por lo que invitó a la población a aplicarla.

Precisó que la inmunización, según explicó, debe aplicarse a niñas, niños, jóvenes y adultos hasta los 49 años, ya que después de esa edad la mayoría de la población cuenta con inmunidad adquirida.

Sobre el uso del cubrebocas, precisó que no es obligatorio, aunque recomendó utilizarlo en eventos masivos o cuando se presentan síntomas respiratorios.

En caso de presentar fiebre, erupciones cutáneas o síntomas compatibles con sarampión, pidió acudir de inmediato al Centro de Salud más cercano para realizar las pruebas correspondientes.

