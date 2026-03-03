Más Información

Publican en el DOF decreto que reduce la jornada laboral a 40 horas; así aplicará la disminución año por año hasta 2030

Senado recibe iniciativa para acortar altas pensiones de exfuncionarios de CFE y Pemex; prevé ahorro de hasta 5 mil mdp anuales

A cinco días del 8M, hallan sin vida a Ana Karen en Edomex; desapareció tras abordar una DiDi Moto en San Antonio la Isla

Confirman que cuerpo localizado junto a la UAEM es de Kimberly Joselin; Fiscalía asegura que no habrá impunidad

Empire State Building comienza a celebrar la Copa Mundial de Futbol

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

Dan 108 años de prisión a Alejandra “Candela” por delitos de secuestro; está ligada al grupo criminal “Los Rojos”

"Ya me declararon inocente y aquí sigo"; mujeres privadas de la libertad alzan la voz previo al 8M

SCJN niega amparo a Walmart para tener 0% de IVA en todos los productos menstruales; argumenta “ventaja indebida en el mercado”

Detienen al secretario de Tránsito de Iguala por delincuencia organizada; está vinculado al caso Ayotzinapa

Cae presunto feminicida de Rubí Patricia, madre buscadora asesinada en Mazatlán, Sinaloa; fue detenido por agentes de la Fiscalía estatal

Las autoridades estadounidenses prohíben temporalmente las visitas al mayor centro de detención para migrantes en Estados Unidos, ubicado en la ciudad de El Paso, Texas, después de que se detectaran al menos 14 casos de sarampión.

Camp East Montana, un complejo de grandes carpas con capacidad para unos 5.000 detenidos, permanecerá cerrado a los visitantes hasta mediados de marzo, según informó la congresista demócrata Verónica Escobar en un comunicado de prensa.

Al menos 112 de los migrantes detenidos están "aislados", detalló la legisladora y denunció además que durante sus pasadas visitas al centro ha visto que el personal no usa tapabocas o medidas de protección para evitar que se propaguen infecciones de este tipo.

La atención médica en este centro indicó Escobar, pasa por alto "problemas médicos graves y es, en algunos casos, inexistente, incluso ante situaciones de salud urgentes".

El brote de esta enfermedad, una de las más contagiosas, llega en medio de una ola de críticas y denuncias por parte de la oposición demócrata y organizaciones en defensa de los derechos humanos a las condiciones en los centros de detención para migrantes, especialmente en Texas.

Es a su vez el segundo brote de una enfermedad altamente contagiosa que se hace público en Camp East Montana en lo que va de año. A principios de mes, al menos dos personas fueron contagiadas por tuberculosis.

Tres personas han fallecido dentro del centro en lo que va de año: una de ellas por suicidio, otra tras una falla renal y el tercero por "homicidio" en un enfrentamiento con el personal del centro, según las versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.

Bajo la actual Administración republicana de Donald Trump, las detenciones de migrantes en EU alcanzaron nivel récord: en enero tuvo detenidos a más de 73.000 migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), con más de 30 fallecidos.

