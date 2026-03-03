Más Información

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

EU acusa a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto líder del Cartel de Sinaloa, de narcotráfico y terrorismo; está prófugo

EU acusa a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto líder del Cartel de Sinaloa, de narcotráfico y terrorismo; está prófugo

SRE reporta 121 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; analizan la seguridad de los corredores

SRE reporta 121 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; analizan la seguridad de los corredores

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

A 100 días del Mundial, Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en Palacio Nacional

A 100 días del Mundial, Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en Palacio Nacional

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Sheinbaum: tras revisión, reforma electoral podría enviarse este miércoles; había cuestiones que no eran electorales, dice

Sheinbaum: tras revisión, reforma electoral podría enviarse este miércoles; había cuestiones que no eran electorales, dice

“El Mencho”, el narco que retó al Estado y al Ejército, se fue en medio de un cerco militar

“El Mencho”, el narco que retó al Estado y al Ejército, se fue en medio de un cerco militar

Kershenobich: Trasplantes de órganos dejan de ser “heroicos”; destaca consolidación del proceso quirúrgico en el sistema de salud

Kershenobich: Trasplantes de órganos dejan de ser “heroicos”; destaca consolidación del proceso quirúrgico en el sistema de salud

Evidencian destrucción arqueológica en Chetumal

Evidencian destrucción arqueológica en Chetumal

Muere campesino y trabajador resulta lesionado por demolición de puente en Puerto Vallarta; estructura fue dinamitada por el CJNG

Muere campesino y trabajador resulta lesionado por demolición de puente en Puerto Vallarta; estructura fue dinamitada por el CJNG

Universitarios marchan en Morelos por desaparición de Kimberly Jocelyn; fiscalía investiga cuerpo hallado

Universitarios marchan en Morelos por desaparición de Kimberly Jocelyn; fiscalía investiga cuerpo hallado

Miami. Un gran jurado federal en Chicago imputó a Jesús Omar Ibarra Félix, un presunto jefe del en México, por delitos relacionados con drogas, armas y apoyo material al terrorismo.

Según la Fiscalía, Ibarra Félix, de 49 años y quien está prófugo, lideraba un grupo armado conocido como "Las Fuerzas Especiales de Chuta" (FECH), que habría participado en conflictos armados en apoyo a la facción de del Cártel de Sinaloa, una organización designada por EU como terrorista extranjera, anteriormente dirigida por Guzmán, según la acusación.

La Fiscalía subrayó que Ibarra Félix no se encuentra detenido, y se ha emitido una orden de arresto en su contra.

Lee también

"Fuerzas Especiales de Chuta" protegían a "Los Chapitos": EU

FECH habría brindado seguridad armada a los cuatro hijos de Guzmán Loera, conocidos como "", quienes asumieron el liderazgo del cartel tras el arresto de Guzmán en 2016.

Guzmán Loera fue posteriormente condenado por un jurado federal en Brooklyn, Nueva York, y sentenciado a cadena perpetua.

De acuerdo con la acusación, entre 2016 y 2026 Ibarra Félix suministró ametralladoras a "Los Chapitos" y conspiró con ellos y otros para importar metanfetamina y fentanilo desde México hacia Estados Unidos.

Uno de los supuestos co-conspiradores, Fausto Isidro Meza Flores, trabajó con Ibarra Félix en la implementación de la seguridad armada. Meza Flores fue imputado en 2019 en el Distrito de Columbia y actualmente figura en la lista de los Diez Más Buscados del FBI.

Lee también

Además de liderar la FECH, Ibarra Félix habría fungido como "jefe de plaza", supervisando operaciones de narcotráfico en su región asignada cerca de Ahome, México, entre 2016 y 2025.

El acusado, también conocido como "El Chuta", enfrenta cargos de terrorismo, drogas y armas, con penas que podrían alcanzar la cadena perpetua en prisión federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Claves LADA de Estados Unidos. Foto: iStock / JLco - Julia Amaral

LADA de Estados Unidos: cómo marcar, códigos de área y ejemplos claros

View from Angels Landing, Zion National Park, Utah /iStock/ evenfh

Parque Nacional Zion: dónde está, qué hacer y los mejores tips para tu visita

San Antonio. Foto: ChatGPT

Viajar con niños a San Antonio, Texas: 10 experiencias familiares que no te puedes perder

beca rita cetina 2026 cuando abre el registro para primaria cuanto paga y como sacar la curp certificada. Foto: Especial / Becas Benito

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo abre el registro para primaria, cuánto paga y cómo sacar la CURP certificada?

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados. Foto: Especial INAPAM

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados