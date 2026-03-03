EU acusa a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto líder del Cartel de Sinaloa, de narcotráfico y terrorismo; está prófugo

Miami. Un gran jurado federal en Chicago imputó a Jesús Omar Ibarra Félix, un presunto jefe del Cártel de Sinaloa en México, por delitos relacionados con drogas, armas y apoyo material al terrorismo.

Según la Fiscalía, Ibarra Félix, de 49 años y quien está prófugo, lideraba un grupo armado conocido como "Las Fuerzas Especiales de Chuta" (FECH), que habría participado en conflictos armados en apoyo a la facción de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera del Cártel de Sinaloa, una organización designada por EU como terrorista extranjera, anteriormente dirigida por Guzmán, según la acusación.

La Fiscalía subrayó que Ibarra Félix no se encuentra detenido, y se ha emitido una orden de arresto en su contra.

"Fuerzas Especiales de Chuta" protegían a "Los Chapitos": EU

FECH habría brindado seguridad armada a los cuatro hijos de Guzmán Loera, conocidos como "Los Chapitos", quienes asumieron el liderazgo del cartel tras el arresto de Guzmán en 2016.

Guzmán Loera fue posteriormente condenado por un jurado federal en Brooklyn, Nueva York, y sentenciado a cadena perpetua.

De acuerdo con la acusación, entre 2016 y 2026 Ibarra Félix suministró ametralladoras a "Los Chapitos" y conspiró con ellos y otros para importar metanfetamina y fentanilo desde México hacia Estados Unidos.

Uno de los supuestos co-conspiradores, Fausto Isidro Meza Flores, trabajó con Ibarra Félix en la implementación de la seguridad armada. Meza Flores fue imputado en 2019 en el Distrito de Columbia y actualmente figura en la lista de los Diez Más Buscados del FBI.

Además de liderar la FECH, Ibarra Félix habría fungido como "jefe de plaza", supervisando operaciones de narcotráfico en su región asignada cerca de Ahome, México, entre 2016 y 2025.

El acusado, también conocido como "El Chuta", enfrenta cargos de terrorismo, drogas y armas, con penas que podrían alcanzar la cadena perpetua en prisión federal.

