Jorge “N”, presunto operador financiero de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, fue detenido durante un operativo realizado por elementos de la Marina, Ejército y de la Policía de Baja California Sur en la carretera La Paz-San Juan de Los Planes.

La Secretaría de Marina informó que la detención del sujeto se realizó por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pues le aseguraron un cargador con nueve cartuchos útiles abastecidos.

Detención del presunto operador financiero de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. Foto: Secretaría de Marina

A Jorge "N", de 47 años, se le identifica como operador financiero de los hijos del capo Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", con influencia y operación en la capital del estado de Baja California Sur.

Lee también Exalcalde de Los Cabos, Óscar Leggs, se destapa para la gubernatura de BCS en 2027; es investigado por desfalco de 14 mdp

El detenido y el arma asegurada fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, a fin de determinar su situación jurídica conforme a derecho, señaló la Semar.

Indicó que con estas acciones, a través de la Armada, reafirma su compromiso en la lucha contra las actividades ilícitas de la delincuencia organizada y refrenda su determinación de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer la seguridad y el Estado de derecho en el país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc