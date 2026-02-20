El nombre de José Ángel Gurría Treviño volvió a la escena política luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara que enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo federal.

En su conferencia matutina de este 20 de febrero, la Mandataria federal reveló que uno de los nombres que aparece entre los exfuncionarios con pensiones "doradas" es el de Gurría Treviño, quien percibe una subsidio mensual de 120 mil pesos.

AMLO exhibe pensión "millonaria" de José Ángel Gurría

Este no ha sido el primer señalamiento hacia el suministro del exsecretario de Hacienda y extitular de la OCDE, en 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Gurría se jubiló a los 43 años "y ha recibido millones de pesos".

“El problema de Gurría no sólo es lo de su pensión. No, el problema de Gurría es que era secretario de Hacienda hace 25 años, cuando se aprobó el Fobaproa, cuando acordaron convertir las deudas privadas de unos cuantos banqueros y empresarios, en deuda pública, en deuda de todo el pueblo de México.

“¡Tres billones de pesos! Ese es el problema de Gurría, y la desvergüenza, y el cinismo, y vuelvo a la hipocresía de este bloque conservador corrupto que ahora lo nombran el coordinador del proyecto para que las cosas cambien en México porque están muy mal”, agregó.

La prematura jubilación de Gurría Treviño que Nafin le otorgó

Más de 20 años antes, los medios de comunicación ya habían registrado que José Ángel Gurría Treviño se convirtió en jubilado antes de tiempo, pues Nacional Financiera (Nafin) alteró la fecha de ingreso del entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De esta manera, la institución bancaria alteró la fecha de ingreso de Gurría Treviño a la dependencia de banca de desarrollo para reconocerle 20 años de servicio; con esto, Gurría Treviño obtuvo una pensión con 77 por ciento de su salario y apenas 3 años 10 meses de operar en ese espacio.

En diciembre de 1999, documentos recabados por la comisión especial de la Cámara de Diputados indicaron que, durante una visita a Nafin, los legisladores pidieron consultar el expediente de Gurría Treviño y obtuvieron los siguientes datos:

José Ángel Gurría, con fecha de jubilación 16 de abril de 1994, edad 43 años 11 meses al momento de obtener la misma y 19 años 7 meses de antigüedad, reconocida por Nacional Financiera.

No obstante, con los movimientos donde Nafin modificó la fecha de ingreso de José Ángel Gurría, le fue reconocida la antigüedad generada en otras instituciones como la SHCP y el Banco Nacional del Comercio Exterior. Esto le permitió al exfuncionario ingresar al sistema de pensiones.

Aunque el único antecedente de José Ángel Gurría como empleado de la institución es como secretario particular de la Dirección de Finanzas, entre 1970 y 1975, las fechas no coinciden con el ingreso formal manifestado por Nafin.

Dado a conocer lo anterior, un informe emitido por la comisión especial de la Cámara de Diputados indicó que, por su ''carácter irregular'', Nacional Financiera debía suspender inmediatamente la jubilación temprana de José Ángel Gurría.

También mencionó que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y la Procuraduría General de la República debían dar inicio a procedimientos de responsabilidad administrativa y penal en contra de los dos miembros del gabinete.

