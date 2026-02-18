Al detectar privilegios en las pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza de distintas instituciones del gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una iniciativa de reforma constitucional para eliminarlos.

Debido a esto, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, desglosó durante la conferencia matutina de Sheinbaum Pardo “las pensiones más grandes que hay en el gobierno federal”, señalando que algunas de ellas son “exorbitantes”.

Buenrostro presentó datos de seis paraestatales que presentan las “pensiones más altas”, señalando que en muchos casos las personas jubiladas reciben montos mensuales por encima de lo percibido por la Presidenta y del monto máximo de pensión que otorgan el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los casos de pensiones exorbitantes

Luz y Fuerza del Centro

Durante la conferencia matutina se informó que por los 14 mil 73 jubilados en el padrón de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el Gobierno Federal paga un monto anual de 28 mil 74 millones de pesos .

en el padrón de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el Gobierno Federal paga un monto anual de . De ese padrón, 9 mil 457 trabajadores reciben una pensión de entre 100 mil a un millón de pesos mensuales .

trabajadores reciben una pensión de entre a . Además, recordó Buenrostro, a los jubilados se les subsidia el Impuesto Sobre la Renta , “lo que representa 2 mil 400 millones de pesos adicionales por año”, dijo.

, “lo que representa adicionales por año”, dijo. “En promedio esta es la paraestatal que en el proceso de liquidación llevó las pensiones más altas de todo el sector público”, dijo.

PEMEX

Petróleos Mexicanos, de acuerdo con lo informado, cuenta con un padrón de 22 mil 316 personas jubiladas , lo que representa un gasto de 24 mil 844 millones de pesos al año.

, lo que representa un gasto de al año. 544 personas de ese padrón reciben pensiones superiores a las percepciones mensuales de la titular del ejecutivo, lo que significa mil 827 millones de pesos anuales. Hay 618 casos que superan el monto anual de las percepciones del Director General de Pemex y mil 96 pensiones por encima del máximo establecido en el tabulador salarial de la petrolera.

de ese padrón reciben pensiones superiores a las percepciones mensuales de la titular del ejecutivo, lo que significa anuales. Hay 618 casos que superan el monto anual de las percepciones del Director General de Pemex y mil 96 pensiones por encima del en el tabulador salarial de la petrolera. Los pensionados de Pemex, informó Buenrostro, reciben hasta 39 veces más que el promedio nacional.

CFE

La Comisión Federal de Electricidad tiene en su registro 54 mil 8 personas jubiladas , a las cuales se les otorga un monto total de 40 mil 950 millones de pesos cada año.

, a las cuales se les otorga un monto total de de pesos cada año. Dentro de los “hallazgos críticos” se informó que 2 mil 199 personas de ese padrón reciben montos superiores a las percepciones netas de la presidenta Sheinbaum, derivando un total de 4 mil 496 millones de pesos por año.

de ese padrón reciben montos superiores a las percepciones netas de la presidenta Sheinbaum, derivando un total de de pesos por año. 45 mil 680 casos superan el monto de la pensión más alta del ISSSTE, de 35 mil 193 pesos al mes y 8 mil 157 casos el de la pensión más alta otorgada por el IMSS, de 89 mil 685 pesos mensuales.

NAFIN

En el caso de Nacional Financiera (NAFIN), que cuenta con mil 449 personas en su padrón de jubilados, 9 personas reciben una pensión mayor al salario neto mensual de la Presidenta, representando 16 millones de pesos anuales .

en su padrón de jubilados, 9 personas reciben una pensión mayor al salario neto mensual de la Presidenta, representando . 567 casos superan el monto de la pensión más alta del ISSSTE y 97 la del IMSS. El gasto total anual por todos los jubilados es de 643 millones de pesos anuales, se informó.

BANOBRAS

El Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos cuenta en sus registros con mil 521 personas jubiladas , por las cuales se paga un monto anual de mil 29 millones de pesos . 19 personas tienen percepciones mensuales mayores a los de la Presidenta, por un total de 37 millones de pesos anuales.

cuenta en sus registros con , por las cuales se paga un monto anual de . 19 personas tienen percepciones mensuales mayores a los de la Presidenta, por un total de de pesos anuales. Mil 74 casos superan el monto de la pensión más alta otorgada por el ISSSTE y 142 la del IMSS.

BANCOMEXT

Buenrostro informó que el Banco Nacional de Comercio Exterior cuenta con 966 personas jubiladas , por las cuales se paga un total anual de 766 millones de pesos . De esas personas, 22 reciben mensualmente más que la Presidenta, lo que significa 45 millones de pesos al año.

, por las cuales se paga un total anual de . De esas personas, 22 reciben mensualmente más que la Presidenta, lo que significa al año. En 499 casos se supera el monto más alto de una pensión del ISSSTE y en 83 la del IMSS.

La secretaria aclaró que las pensiones mencionadas se otorgan a las personas del régimen de confianza de altos mandos de las instituciones.

¿Cuánto es el promedio mensual de pensiones que se percibe en México?

El promedio mensual de pensiones en México es de 7 mil 92 pesos mensuales, según cifras del INEGI compartidas en la conferencia, lo que significa que los jubilados de LyFC reciben 140 veces más que el promedio nacional, aseguró la funcionaria.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las pensiones millonarias?

La presidenta Sheinbaum aseguró que “no estamos hablando, evidentemente, de los trabajadores con contrato colectivo, de los trabajadores de base, ni de PEMEX, ni de CFE ni de la entonces Luz y Fuerza del Centro, sino de los altos mandos”.

También aseguró que se va a presentar una reforma constitucional “para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del ejecutivo federal”.

La iniciativa, con proyecto de decreto, de acuerdo con lo informado por la Consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, busca reformar el artículo 127 de la Constitución “en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas”, argumentando que se fundamenta en los principios de “austeridad republicana, humanismo mexicano, responsabilidad financiera” y “pensiones sin privilegios”.

