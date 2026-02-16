Trabajadores de la empresa PROAM Administración S de R.L. de C.V. solicitaron al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, y al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, que intervengan porque laboran sin prestaciones sociales, insumos y uniformes en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

Asimismo, denunciaron la falta de pagos, malos tratos y amenazas, por lo que en la solicitud entregada a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, de la STPS, también pidieron la intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro Sánchez.

“Tengo que limpiar áreas con desechos tóxicos, no me han dado guantes, mi uniforme no me queda y si pasa algo dicen que es nuestra culpa”, aseguró Marisol, quien trabaja en el hospital de Toluca.

Lee también Sheinbaum: Hubo algunos casos, pero no hay demora en títulos de Universidades del Bienestar; estudiantes están muy contentos

Además de no contar con insumos para realizar la limpieza hospitalaria, los trabajadores están preocupados por la falta de Seguridad Social, ya que en caso de contraer alguna enfermedad, no tendrían la posibilidad de enfrentarla.

“Sigo sin tener Seguro Social, me dicen que está en proceso, yo tengo diabetes y ocupo mis medicamentos y si no me los dan, tengo que dejar incluso de comer para poder comprarlos”, aseguró Jesús, trabajador de la tercera edad, quien se desempeña como afanador.

Lee también "Sí merezco abundancia": las libretas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte con asilo en Reino Unido

En el documento enviado al IMSS y a las secretarías del Trabajo y Anticorrupción, los empleados de limpieza, también denunciaron que son llevados sin previo aviso a limpiar oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), y los uniforman con ropa de la empresa Shiny Place, por lo que temen que no se les paguen esos días o no se hagan responsables de algún accidente laboral.

“También nos han llevado a trabajar a la fuerza a otras oficinas que son de la Fiscalía General de la República, diciéndonos que vamos de apoyo y nos ponen uniformes de la empresa Shiny Place S.A. de C.V., que tiene su domicilio en general Salvador Alvarado 08, Int. 405, Hipódromo Condesa, en la CDMX; lo sabemos porque nos mandan a cobrar a esa oficina cuando no nos pagan por depósito, y tenemos que ir a cobrar allá en efectivo. Las oficinas son un departamento y la gente que nos encontramos nos comentó que tampoco están asegurados”, detalla el escrito.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr