Tras la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en donde México obtuvo una calificación de 27 puntos en una escala donde 0 significa altamente corrupto y 100 poco corrupto, la Secretaría Anticorrupción informó que 54% de la población en México confía en el Gobierno Federal.

Mediante un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el país ha mostrado avances en la percepción ciudadana sobre el combate a la corrupción y en la confianza hacia las instituciones públicas.

El comunicado de la Secretaría presentó datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), presentada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el año 2023 y de la encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Factores que Influyen en la Confianza en las Instituciones Públicas, del año 2024.

Lee también Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

De acuerdo con la dependencia, las mediciones muestran datos contrarios a los presentados por Transparencia Internacional, ejemplo de ello, aseguran, son los datos que muestra la ENCIG 2023, en donde, hubo una mejora en la experiencia ciudadana.

Los resultados de esta encuesta, que se llevó a cabo del 30 de octubre al 15 de diciembre de ese año, mostraron que la percepción sobre que la corrupción es un problema frecuente disminuyeron de 91.1% en 2017 a 83.1% en 2023.

La Secretaría citó que dicha encuesta también mostró una baja en la tasa de prevalencia, que mide el número de personas que experimentaron al menos un acto de corrupción en servicios públicos por cada 100 mil habitantes, con una disminución de 15.7 mil personas en 2019 a 14 mil en 2023.

Igualmente, mostraron una baja en la tasa de incidencia de corrupción, pasando de 30.4 mil actos a 25.4 mil en el mismo periodo.

Lee también Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

La dependencia federal señaló en su comunicado que, según datos de la OCDE, 54% de la población en México confía en el gobierno nacional, frente a un promedio de 39%, datos que fueron retomados por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina de este jueves 12 de febrero, la Mandataria presentó los resultados de la Encuesta sobre factores que influyen en la confianza en las instituciones públicas 2024,donde destacó que México ocupa el tercer lugar en confianza en su gobierno nacional, solo por detrás de Suiza y Luxemburgo.

“El primero es Suiza; el segundo, Luxemburgo. ¿Cuántos habitantes tiene Luxemburgo, como 100 mil ¿no? 682 mil habitantes, no, Iztapalapa tiene 2 millones. Suiza, ¿cuántos habitantes tiene? 9 millones, como la Ciudad de México sin su área metropolitana y luego México, 134 millones. Le ganamos a Noruega, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Costa Rica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia. Está bueno, ¿no?”, dijo.

Lee también 5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

Respecto a el Índice de Percepción de la Corrupción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que los resultados se deben tomar con cuidado, pues “recoge principalmente la opinión de empresarios, analistas de riesgo financiero y expertos” y, en contraste con los datos que presentan el INEGI y la OCDE, reflejan “una creciente desconexión entre la opinión de ciertas élites y la experiencia del resto de la población en México”, dijeron.

Además, la Secretaría destacó la mejora de 1 punto en la posición del país respecto al resultado obtenido en 2024, indicando que se “logró romper una inercia desfavorable”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc