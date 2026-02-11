“La cantidad de cámaras que hay en la Ciudad de México nos permite afirmar que es el C5 la representación de la ciudad más videovigilada de todo el continente, sin duda alguna”, afirmó Salvador Guerrero Chiprés coordinador general del C5 de la Ciudad de México, al dimensionar el alcance del sistema de monitoreo de la capital.

Durante una entrevista en Con los de Casa, junto al Director Editorial General de EL UNIVERSAL, David Aponte y la columnista Maite Azuela, el coordinador detalló que la Ciudad de México cuenta con 113 mil 814 cámaras y que tan solo en 2025 se agregaron 30 mil 400 equipos, cifra que supera las 21 mil cámaras que existen en todo el Estado de México, considerado segundo lugar nacional.

Precisó que la infraestructura tiene presencia en alrededor del 60 por ciento de las 67 mil manzanas de la capital y que el sistema recibe en promedio 3 mil 900 llamadas procedentes diarias en 25 rubros distintos.

Guerrero Chiprés informó al Gran Diario de México que el almacenamiento de videograbaciones depende de la generación tecnológica (siete, 14 o hasta 30 días) y que actualmente se solicitan cerca de 160 videoevidencias al día, cuando hace 15 años apenas se pedían una o dos al mes. Además, comparó que Nueva York dispone de 83 mil cámaras y que Londres cuenta con 131 mil, ciudad con la que buscan competir rumbo a 2030.

“Con 113 mil 814 cámaras, la capital del país es la capital de cualquier estado/ nación de todo el continente más videovigilada”, sostuvo Guerrero, quien añadió que la meta es convertirla en “la capital de un estado nación más vigilada del mundo occidental”. Explicó que el modelo combina infraestructura pública y privada, así como la operación de seis líneas de atención, entre ellas el 911 y el 089.

El funcionario señaló que diariamente se atienden miles de reportes, principalmente relacionados con agresiones verbales o percepción de amenaza, que representan entre el 15 y el 17 por ciento de las llamadas. Añadió que uno de los principales retos es fortalecer la cultura cívica, ya que entre el 50 y el 60 por ciento de los botones de auxilio son accionados por travesura. Sobre la prevención, subrayó que la videovigilancia no solo inhibe conductas delictivas, sino que permite integrar evidencia en procesos legales.

Mundial 2026: vigilancia ante riesgos globales

De cara al Mundial de 2026, Salvador Guerrero advirtió que el análisis de seguridad debe considerar el contexto político internacional y posibles escenarios de tensión que trascienden lo deportivo.

“Yo diría que no podemos descartar el riesgo de que las comunidades enojadas con Trump coorganicen algún tipo de incidente, aprovechando las vulnerabilidades de cualquier sistema de seguridad en Canadá, en Estados Unidos o en México. Es imposible ignorar la probabilidad de ese riesgo y es obligación de las autoridades de seguridad, nosotros entre ellas, entender esa situación”, afirmó.

Señaló que estos riesgos pueden combinar factores políticos y delincuenciales, por lo que insistió en que las autoridades deben mantenerse alertas ante cualquier escenario disruptivo durante eventos masivos.

Guerrero indicó que ha habido encuentros en Londres y Manchester para intercambiar experiencias, así como coordinación con otras sedes y visitas de la FIFA. “No podemos confiarnos, que tenemos que dedicarnos, que tenemos que dedicar horas extras a estar vigilantes”, concluyó.

