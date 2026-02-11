Más Información
El 60 % de las activaciones de los botones de auxilio del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) es por mal uso, aseguró el coordinador general, Salvador Guerrero Chiprés.
Durante una visita de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena al C5, Guerrero Chiprés subrayó que si bien el año anterior el nivel de reportes por mal uso era superior, aún queda trabajo por hacer en materia de cultura cívica.
“Aunque hace un año el porcentaje de reportes relacionados con mal uso de los botones era del 70 por ciento, es necesario profundizar en la cultura cívica para alcanzar niveles de ciudades como Londres, donde menos del 10 por ciento de las activaciones son por casos falsos”.
El C5 señaló que los visitantes reconocieron la necesidad de fortalecer la cultura cívica para detener las prácticas que complican la respuesta de los servicios de emergencia.
La visita estuvo encabezada por Alicia Barrientos, Secretaria General del Comité Estatal; la secretaria de Mujeres, Fanny Zapp; de Diversidad Sexual, Irma Vázquez; de Comunicación, Areli Castilla; así como el secretario de Arte y Cultura, Martín Rosales; y de Asuntos Indígenas, Ricardo Salgado.
