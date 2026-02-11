Como parte del mejoramiento urbano de la CDMX, de cara a la Copa del Mundo, los camellones de 90 vialidades primarias serán intervenidos con topiarios —figuras creadas artesanalmente con flores y plantas— con diseños alusivos al juego de futbol, así como elementos característicos de la capital del país, como el ajolote.

Un mega balón de fútbol, un portero deteniendo un penalti, una playera, un ciclista, un ajolote futbolero, las alas de una mariposa y la bandera de México son algunos de los 14 diseños de topiarios que decorarán la capital en los próximos meses.

En total se colocarán 250 topiarios en 90 vialidades primarias de la capital, como el Paseo de la Reforma, Calzada de Tlalpan, Insurgentes, Circuito Interior y Patriotismo.

Decoran CDMX rumbo al Mundial 2026; instalarán 250 topiarios e intervendrán 90 vialidades principales. Foto: Especial

Para la creación de estos topiarios se utilizará gran variedad de suculentas como senecio azul, perico rojo, mariani rosa, floreciana entre otras, una planta que requiere muy poca agua, lo que ayudará a facilitar su mantenimiento, explicó el secretario de Obras y Servicios de la CDMX, Raúl Basulto Luviano.

“Esto nos va a permitir que en las principales avenidas puedan apreciarse estos bonitos topiarios, y que la gente pueda tomarse una foto, que la gente pueda tocarlos, sentirlos, son espacios vivientes, como les llamamos, que van a estar ubicados en las principales avenidas”, puntualizó.

También se harán figuras con un modelo de arrayán, con diseños de diversas especies, como dinosaurios, toros, y venados.

También habrá flores en avenidas principales

Al encabezar el anuncio de esta propuesta denominada “Topiarios: Arte Verde en el Mundial”, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que esta intervención forma parte de “una estrategia de restauración ecológica urbana y cobra significado especial rumbo al Mundial”.

Desde la alcaldía Venustiano Carranza, Brugada Molina explicó de manera paralela a la instalación de topiarios, las principales avenidas de la capital también serán intervenidas con flores del suelo de conservación, con el objetivo de construir entornos “más amables” y “más vivos” para quienes habitan y transitan por la ciudad.

