Para prevenir inundaciones y como parte de las labores complementarias de la rehabilitación del Periférico Norte, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) realizará trabajos nocturnos de desazolve utilizando equipos hidroneumáticos tipo vactor.

El Grupo Tláloc será el enervado de efectuar esas labores para prevenir inundaciones y con el objetivo de garantizar mejores condiciones de movilidad, para lo cual intervendrán más de 100 kilómetros de redes de drenaje.

En estas acciones trabajan de manera conjunta la CAEM y la Junta Local de Caminos del Estado de México, cuyos titulares Beatriz García Villegas y Joel González Toral, realizaron un recorrido para detectar puntos considerados como históricamente conflictivos de inundación en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.

Lee también Morena busca reactivar Comisión del Mundial 2026; oposición en CDMX afirma que esta comisión "nació muerta"

CAEM realizará desazolve nocturno en Periférico Norte; intervendrán 100 km para prevenir inundaciones. Foto: Especial

“Asimismo, de manera paralela, se realizan levantamientos técnicos y mesas de trabajo con los gobiernos municipales antes mencionados para revisar y definir proyectos de obra que puedan aplicarse o construirse, con el objetivo de minimizar los problemas de inundación en los bajo puentes y laterales de esta vialidad”, informó el gobierno mexiquense.

Finalmente, la autoridad estatal puntualizó que los trabajos forman parte de lo que han denominado como “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”, que entre sus obras suma la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL