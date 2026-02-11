Diputados locales de Morena buscarán reactivar la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026; sin embargo, legisladores del PVEM, Movimiento Ciudadano y el PAN señalan que ya van tarde en este tema y que esta Comisión “nació muerta”.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, adelantó que activarán esta Comisión Especial con diversas acciones territoriales, que ayuden también a consolidar y aportar a la agenda planteada desde la Jefatura de Gobierno.

“Platicamos con el diputado Fernando Zárate (presidente de la Comisión) y se están preparando una serie de actividades súper bonitas para involucrar a los 66 legisladores, el diputado también ha tenido reuniones con personas de Turismo y del Fondo Mixto; entonces, ya pronto las vamos a anunciar”, explicó.

Lee también Clausuran negocios de scooters en el Centro Histórico; Canaco CDMX respalda operativos contra productos asiáticos

Fernando Zárate recordó que no son una comisión dictaminadora, por lo cual no pueden presentar ningún dictamen al pleno; sin embargo, apuntó que dan opinión a los diferentes puntos de acuerdo e iniciativas que se presentan referentes al Mundial y que se discuten en varias comisiones, situación que no ha ocurrido.

Jesús Sesma, diputado local y líder del PVEM en la Ciudad, dijo que ya hay que desparecer la Comisión Especial del Mundial, pues de nada sirve.

“La Comisión del Mundial se creó con un fin: para poder abonar en legislación que ayudará a los temas del Mundial, pero yo como legislador no sé ni cómo va, sólo por lo que escucho en prensa, pero esa Comisión ya denla de baja, de nada sirvió y de nada sirve”, aseguró.

Lee también Así fue la captura de Gaby "N", presunta responsable del homicidio de un motociclista en Iztapalapa; se encuentra en Santa Martha Acatitla

Al respecto, el coordinador del PAN, Andrés Atayde, confió en que se reactive esta Comisión “porque da la impresión de que nació muerta, se instaló y cuando se quiso sesionar, no sé quién, pero se dio la instrucción de que se cancelara la sesión y soy de los que cree que el Congreso de la Ciudad de México claro que tiene que coparticipar en un evento tan importante. Me queda claro que el Ejecutivo es quien trae el sartén por el mango para un evento como éste, el propio Gobierno Federal, pero el Congreso de la Ciudad de México, como supongo yo, el de Jalisco y el de Nuevo León, pues tenemos mucho que decir”.

Añadió que la Ciudad de México no está lista para recibir un evento de tal magnitud, pues para empezar no hay donde alojar a los visitantes nacionales y extranjeros que lleguen.

El líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, precisó que esta Comisión Especial nunca funcionó.

Lee también Regularizan lista de sitios para vacunas

“Desde el Congreso ya nos quedan muy pocas cosas que hacer, ya no hay tiempo de construir nada. Desde el Legislativo tuvimos una Comisión Especial que nunca funcionó. Hoy la prioridad está en garantizar las condiciones en la Ciudad y eso le toca al gobierno, y de este lado vamos a dedicarnos a estar atentos a cómo avanzan las obras y cuáles son los planteamientos que se tienen en estos cinco meses para estar listos para un evento de esta naturaleza”, aseveró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL