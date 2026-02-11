La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que se está regularizando la lista de puntos de vacunación contra el sarampión a la que se puede acceder por medio de un QR, como parte de la campaña masiva que se echó a andar el pasado 8 de febrero, de tal manera que los capitalinos no tengan “ninguna duda” sobre los sitios a los que puede acudir para recibir el biológico.

“Hoy [martes] se está regularizando todo el tema de los lugares, para que no tengan ya ninguna duda. Lo que ahorita aparece en el QR, son los lugares en donde hay un sitio de vacunación. Pueden ir a todos los lugares el día de hoy, y en todos los lugares hay equipo para vacunas”, dijo.

Ayer, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que algunos de los módulos anunciados no fueron instalados el pasado lunes —por ejemplo en Metro Zócalo y en el Mercado de San Camilito en Garibaldi—, a pesar de que formaban parte del listado que emitieron las autoridades, mientras que en los lugares donde sí se instalaron se vio una gran demanda.

La gran demanda de vacunas contra el sarampión hizo que en algunos de los 124 puestos habilitados se agotara el biológico en dos horas y que se solicitaran más. Fotos: Osmar Alvarado y Santiago Reyes / EL UNIVERSAL

En conferencia de prensa, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, puntualizó que se estará actualizando el QR, toda vez que no todos son puntos fijos, sino que se estarán cambiando.

Precisó que este martes 10 de febrero sumaron 124 puntos estratégicos en los que se aplicó la vacuna, tanto en estaciones del Metro como en otros espacios públicos, como mercados o parques, además de las 300 brigadas que recorren varios puntos de la Ciudad.

Destacó que se ha tenido una “gran respuesta” de parte de la población ante la invitación a vacunarse contra el sarampión; precisó que entre el domingo y lunes —desde que arrancó oficialmente la campaña masiva—, se han aplicado 38 mil vacunas.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la secretaria confirmó el primer deceso por sarampión en la capital del país, en una pequeña de 14 meses. Este se registró el 25 de diciembre de 2025, no había sido certificada, por lo que se hicieron estudios a través de la Dirección de Epidemiología, de tal manera que se confirmó esta semana.

Gasman Zylbermann dijo que en la CDMX no se considera el uso de cubrebocas como una medida complementaria para evitar casos de sarampión, aunque sí se invita a la población que presente síntomas a usarlo.

Se agotan dosis

Las vacunas contra el sarampión del módulo instalado en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Observatorio se agotaron en poco más de dos horas.

A las 11:15 de este martes, personal de la Secretaría de Salud informó a quienes buscaban vacunarse, que las 130 dosis se habían terminado, pero que esperaban un segundo lote con 150 dosis más.

Ante el anuncio de más dosis, varias personas decidieron esperar para recibir la inoculación.

“Me voy a esperar porque tengo tiempo y ya estamos aquí, ya no es nada media hora”, dijo una joven de nombre Viridiana.

Entre los que recibieron el biológico en la primera tanda, José Luis lo hizo por precaución. “Vi en las noticias que había un brote y pues andamos en la calle, no quiero que vaya a llevarlo a mi casa”, dijo.