La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, confirmó el primer deceso a causa de sarampión en la Ciudad de México, en una pequeña de 14 meses, ocurrido el pasado 25 de diciembre de 2025.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria explicó que el deceso ocurrió a finales del año pasado, pero el caso no había sido certificado.

Explicó que cuando el certificado de defunción no esclarece que el fallecimiento fue por sarampión, se deben hacer estudios a través de la Dirección de Epidemiología.

De esta forma, dijo que el caso fue certificado tras un proceso epidemiológico, por lo que apenas esta semana se confirmó y apareció en el boletín diario que publica la Secretaría de Salud federal.

“En relación a la niña que falleció en diciembre de 2025, la razón por la que no se informó, es que no se certificó como sarampión hasta el día de ayer; es un proceso que tiene que hacer la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Epidemiología cuando en los certificados de defunción no dice que es por sarampión”, dijo.

Afirmó que este lunes se cerró dicho proceso, por lo que apenas se dio a conocer.

