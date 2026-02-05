Tras rechazar que haya censura o persecución contra la labor periodística en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a abrir el diálogo sobre la función social de los medios de comunicación, así como la ética periodística y la relación de los medios de comunicación con el Gobierno.

“Necesitamos un diálogo, necesitamos un diálogo abierto sobre la función social de los medios de comunicación, sobre la ética periodística y también sobre la relación entre los medios y el Gobierno. En esta Ciudad hay plenas libertades y derechos. No hay censura ni persecución por ejercer la labor periodística, como antes ocurría”, dijo.

Lo anterior, luego de que este martes 3 de febrero, durante una conferencia de prensa, la mandataria pidió hacer “un gran acuerdo con todos los medios de comunicación” para bajarle a la nota roja, pues advirtió que este tipo de información es una estrategia para atraer a la gente.

“Ni pacto de silencio ni censura. Son mentiras. Son mentiras las informaciones que han generado algunos medios de comunicación, que han dicho que expresé y que pedí un pacto de silencio, ante el tema que estuvimos el día de ayer discutiendo”, dijo.

En una visita para supervisar los trabajos de rehabilitación en el embarcadero de Cuemanco, Brugada Molina señaló que es cierto que algunos medios de comunicación no están de acuerdo con los gobiernos “de transformación” lo cual calificó como legítimo, pero aseveró que lo que no es legítimo es mentir y desinformar.

“Tenemos siempre que recordar que los medios de comunicación tienen una función histórica, que es, además de difundir, también han sido importantes críticos al poder político y eso se respeta. Y este Gobierno de la Ciudad de México respetará el papel de los medios de comunicación y su posición crítica, pero una cosa distinta es que los medios de comunicación se conviertan en agentes difusores de mentiras o de desinformación”, indicó.

Explicó que durante la conferencia del martes señaló que los homicidios y los delitos de alto impacto han disminuido 50% en la Ciudad. Sin embargo, dijo, los niveles de percepción de seguridad no van de la mano con estos datos.

La mandataria capitalina indicó que la razón de que estas cifras no vayan de la mano es multifactorial, entre ellas, precisó que influye la nota roja que aparece en los medios de comunicación.

Brugada Molina invitó al debate y diálogo con medios de comunicación, especialistas, académicos y organismos de la sociedad civil, pues afirmó que “lo importante es reflexionar y debatir sobre la función social de los medios de comunicación, sobre la ética periodística, sobre el impacto social que tiene en la ciudadanía la nota roja y también la relación entre medios y gobierno”.