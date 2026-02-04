“Ni pactos de silencio ni censura en la Ciudad de México”, advirtió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y aseguró que “son mentiras” que haya pedido a los medios de comunicación un pacto de silencio, por el contrario, afirmó que se necesita de un diálogo abierto sobre la función social de los medios de comunicación.

“Empiezo diciendo: ni pacto de silencio ni censura, y son mentiras, son mentiras las informaciones que han generado algunos medios de comunicación que han dicho que expresé y que pedí un pacto de silencio ante el tema que estuvimos el día de ayer discutiendo”, dijo.

Este martes 3 de febrero, durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina se refirió a hacer “un gran acuerdo con todos los medios de comunicación” para bajarle a la nota roja, pues advirtió que este tipo de información es una estrategia para atraer a la gente.

Ante lo anterior, este miércoles, durante una visita para supervisar los trabajos de rehabilitación en el embarcadero de Cuemanco, Brugada Molina aseveró que “en ningún momento” se habló de un pacto de silencio, pero afirmó que sí se necesita un diálogo abierto sobre la ética periodística y la relación entre los medios de comunicación y el gobierno.

“En esta ciudad hay plenas libertades y derechos, no hay censura ni persecución por ejercer la labor periodística como antes ocurría”, dijo.

Señaló que es cierto que algunos medios de comunicación no están de acuerdo con los gobiernos “de transformación ” lo cual, calificó como legítimo, pero aseveró que lo que nos legítimo es mentir y desinformar.

“Tenemos siempre que recordar que los medios de comunicación tienen una función histórica, que es, además de difundir, también han sido importantes críticos al poder político y eso se respeta. Y este gobierno de la Ciudad de México respetará el papel de los medios de comunicación y su posición crítica, pero una cosa distinta es que los medios de comunicación se conviertan en agentes difusores de mentiras o de desinformación”, indicó.

