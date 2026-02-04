Más Información

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) marcharán a las 15:30 horas del Metro Balderas al Zócalo y esta es la ruta.

Los trabajadores del Metro emitieron un comunicado de prensa donde piden disculpas a la ciudadanía por las molestias que implica realizar una marcha.

La ruta que tomarán es Balderas, Avenida Juárez, Avenida 5 de Mayo, y el Zócalo capitalino.

Esta exigencia es por un Metro más seguro, con suficiente mantenimiento y un mejor servicio para todos. Agradecemos su apoyo y comprensión”, dijeron.

Marcha de los trabajadores del SCT el Metro. Foto: Especial
Marcha de los trabajadores del SCT el Metro. Foto: Especial

¿Qué piden?

El SNTSTC solicita rehabilitación del STC, compactación salarial de las plazas de pie de escalafón, revisión de áreas de trabajo peligrosas e insalubres, entrega de ropa de trabajo para las y los trabajadores, así como la dotación de equipo de seguridad y protección personal, entre otras requerimientos.

Ademas del cumplimiento a los acuerdos adoptados como el funcionamiento de la clínica médica de Tláhuac de Línea 12, construida desde la inauguración de la Línea dorada. Asimismo el SNTSTC pugna por que el mantenimiento de los trenes de dicha línea por el personal del STC, y no empresas externas como CAF.

De igual manera, con amplia experiencia en la Técnica-Metro demandan sean incorporados a los trabajos de rehabilitación de las líneas 3 y A.

También solicitan se revise el cajón del túnel, la instalación de equipo de comunicaciones TETRA, que se reponga el cableado de energía dañado de la línea 2, así como la compra de aparatos de cambios de vías .

