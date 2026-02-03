Más Información

México y EU llegan a acuerdo de trasvase de agua; gestión se da conforme al Tratado de 1944

México y EU llegan a acuerdo de trasvase de agua; gestión se da conforme al Tratado de 1944

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Ecatepec, Méx. – Un motociclista perdió la vida y su acompañante resultó lesionada luego de que un camión de la Guardia Nacional invadiera el carril confinado del y los embistiera sobre la avenida José López Portillo, en el municipio de .

El accidente ocurrió alrededor del mediodía de este martes, cuando el vehículo oficial con placas de circulación 303477, que trasladaba a varios elementos de la Guardia Nacional con dirección hacia , circulaba por el carril exclusivo del Mexibús.

Al llegar a la altura de la estación San Carlos, el camión impactó de manera violenta contra una motocicleta cuyo conductor murió en el lugar de los hechos.

Muere motociclista tras ser embestido por un camión de la Guardia Nacional en Ecatepec; acompañante resulta lesionada. Foto: Luis Camacho
Muere motociclista tras ser embestido por un camión de la Guardia Nacional en Ecatepec; acompañante resulta lesionada. Foto: Luis Camacho

La mujer que viajaba como acompañante resultó lesionada y fue trasladada de inmediato a una clínica hospitalaria para recibir atención médica.

Lee también:

De acuerdo con reportes preliminares, el camión también colisionó contra otro automóvil que presuntamente circulaba por el mismo carril confinado.

Elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el sitio tras el percance.

Muere motociclista tras ser embestido por un camión de la Guardia Nacional en Ecatepec; acompañante resulta lesionada. Foto: Luis Camacho
Muere motociclista tras ser embestido por un camión de la Guardia Nacional en Ecatepec; acompañante resulta lesionada. Foto: Luis Camacho

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para brindar atención a los involucrados, acordonar la zona y realizar las labores correspondientes.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se encargó del levantamiento del cadáver y del inicio de las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y las posibles responsabilidades.

Lee también:

El incidente generó afectaciones viales en la avenida José López Portillo y en el servicio del Mexibús en esa zona.

Muere motociclista tras ser embestido por un camión de la Guardia Nacional en Ecatepec; acompañante resulta lesionada. Foto: Luis Camacho
Muere motociclista tras ser embestido por un camión de la Guardia Nacional en Ecatepec; acompañante resulta lesionada. Foto: Luis Camacho

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni el estado de salud actual de la mujer lesionada.

Autoridades recaban testimonios y revisan posibles videos de cámaras de vigilancia para esclarecer los hechos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]