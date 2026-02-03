A las 16:36 horas cientos de personas abordaron el primer convoy del Tren Interurbano México-Toluca El Insurgente que recorrió desde Observatorio hasta Zinacantepec, Estado de México, tras la apertura de las dos estaciones que faltaban en el recorrido completo luego de 11 años de construcción.

Entre gritos y agradecimientos, Mercedes aseguró “nunca me pasó ni por la cabeza, y estoy muy contenta porque después de tanta espera se logró” y que podrá viajar en menos de una hora a Toluca.

Dijo que, aunque le cobrarán 90 pesos, el doble de lo que paga en camión, “ya tenemos la certeza de que no va a pasar algún percance como pasa muy seguido en la autopista”, afirmó.

Lee también ¿En qué horarios operará el Tren Interurbano México-Toluca tras la apertura hasta Observatorio?

Como ella, desde las 15:00 horas, decenas de usuarios hicieron filas que abarcaban 200 metros de largo, con hileras de 10 personas. “¡Que ya abran!”, gritaban.

“Es mucha la emoción, me siento como niña chiquita, pero va a mejorar mucho nuestra vida”, comentó Carmen, quien viaja todos los días desde Toluca hasta la Ciudad de México para trabajar.

Al ingresar, había tres filas: una para comprar boletos en la taquilla, una para boletos en máquina y otra para recargar la tarjeta de Movilidad Integrada (MI) en máquina. Todavía no está disponible el pago con el celular a través de tecnología NFC, como se hace en el Metro y Metrobús.

Lee también Quedan pendientes en edificio de la terminal del Tren Interurbano México-Toluca

Personal de atención aseguró que los boletos se compran con el destino a donde se dirigen los usuarios, a fin de pagar el precio correspondiente de acuerdo con el punto de traslado.

Personal indicó que el pago con la tarjeta de Movilidad Integrada se realiza en los torniquetes con un pago inicial de 15 pesos, y al salir se cobra el resto. Precisó que al entrar no es necesario contar con el monto del viaje total en la tarjeta, pues al interior hay máquinas para pagar y poder salir.

Aunque personal aseguró que se podía pagar con la AppCDMX, con la tarjeta MI virtual, la máquina no lo reconocía, por lo que los usuarios tuvieron que formarse. Quienes accedieron directo fueron los que llegaban desde el Metro.

Lee también Así es el último tramo del Tren Interurbano que abre este lunes; SICT detalla obra y estación Observatorio

TARIFAS Y HORARIOS

El costo de viajar en el Tren Interurbano El Insurgente, desde Observatorio a Zinacantepec irá de los 15 hasta 100 pesos. Esta última cifra es por recorrido completo

A diferencia de otros medios de transporte, este tren no tiene una única tarifa, pues el costo dependerá del recorrido,

El titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza, explicó que el horario de servicio estará homologado con el del Metro de la CDMX. Es decir, de lunes a viernes operará desde las 5:00 a las 24:00 horas; los sábados, desde las 6:00 hasta las 24:00 horas; los domingos y días festivos el horario será de las 7:00 a las 24:00 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL