Aun cuando el Tren Interurbano México-Toluca ya abrió al público su trayecto completo, hasta la terminal Observatorio, luego de 11 años y seis meses, todavía quedan algunos pendientes que se estarán concluyendo en los próximos meses, tales como el Centro de Transferencia Modal (Cetram) permanente, que conectará con las líneas 1 y 12 del Metro y un deprimido vehicular.

Será en el segundo semestre de 2026 cuando quede concluido el túnel, así como el Cetram Observatorio, el cual tendrá una conexión directa con la Línea 1 del Metro, ya que actualmente los usuarios sólo tienen acceso al Cetram “provisional”, dijo el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario precisó que ya se terminó el túnel que conecta con la Línea 12 del Metro, de tal forma que el objetivo es que haya conexión directa con el tren y esas dos líneas del Metro.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, dio a conocer que también está en obra un deprimido vehicular en la estación Observatorio del Tren Interurbano, que quedará terminado para mediados de este año.

“Ya está en proceso de construcción, ya está, obviamente, colada esta losa y están en proceso de excavación”, puntualizó.