El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, precisó que el último tramo del Tren Interurbano “El Insurgente”, de Santa Fe a Observatorio, que se inaugura este lunes, consta de 8.4 kilómetros, de los 19 kilómetros que están ubicados en la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario explicó los pormenores de la obra.

Explicó que 2.8 kilómetros corresponden al “viaducto Santa Fe”, una construcción con columnas de concreto prefabricadas de 34 metros de altura; en este tramo son 32 mil metros de construcción que van hasta la Glorieta de Vasco de Quiroga.

“Son 78 apoyos, 78 cabezales; tuvo la complejidad de cruzar la autopista en un solo claro, son claros de 40 metros y tienen olas de cerca de 35 metros de profundidad”, dijo.

Afirmó que fue “un tramo complicado” por su proceso constructivo; se utilizaron grúas de más de mil toneladas para este tramo de la obra.

Posteriormente, sigue un tramo denominado “doble voladizo” que es colado en sitio, con una longitud de 220 metros y 45 metros de altura. Se utilizó este tipo de proceso debido a que se trata de una zona boscosa.

Asimismo, detalló que la zona del “puente atirantado” consta con 515 metros de longitud, y se trata de un puente con características únicas ya que tiene una doble curvatura; explicó que es un claro de 200 metros para librar la ermita Vasco de Quiroga y el manantial de la zona, que forman parte de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec.

Recordó que la estación Vasco de Quiroga, ubicada en el pueblo de Santa Fe, no se encontraba en el proyecto original, pero se encontraron las condiciones para crearla; consta de 8 mil metros cuadrados de superficie y se usaron 10 mil metros cúbicos de concreto y 2 mil 400 toneladas de acero para su construcción.

Por otra parte, Esteva Medina detalló que en la zona de Industria Militar se utilizó un sistema de lanzado de dovelas, en las que con unas estructuras se cargan dichas dovelas de entre 80 y 90 toneladas. Precisó que con este sistema se avanzó hasta la zona de la Presa Tacubaya -donde se hizo un doble voladizo para librar esta zona-, posteriormente se continuó con el lanzado de dovelas hasta la estación Observatorio.

Así es la estación Observatorio

Finalmente, dijo, la estación Observatorio se trata de una superficie 36 mil metros cuadrados, con casi 40 mil metros cúbicos de concreto y 10 mil 600 toneladas de acero.

“(Es) una estructura compleja, tiene cinco niveles, son columnas prefabricadas, inclinadas que había que apuntalar en el proceso, haciendo uso de grúas de las máximas capacidades que existen en el país y además, sosteniendolas hasta que formábamos los marcos, es decir, que la estructura estaba estable”, indicó.

Indicó que esta estación consta de cinco niveles, y precisó que aún continúa en construcción el deprimido de vehículos, trabajos que se prevé estén listos para mediados de este año, sin que esto impida que entre en operaciones el último tramo del tren.

En el mezzanine se ubican las conexiones con las líneas 1 y 12 del Metro; posteriormente se ubica el nivel de calle; el vestíbulo que conecta con el Cetram y el Belén de las Flores; y finalmente está el andén donde se toma el Tren Interurbano.

En su oportunidad, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous, dio a conocer que la demanda estimada del Tren Interurbano con el último tramo abierto será de 140 mil pasajeros al día.

Recordó que este tren va desde el extremo poniente de Toluca (Zinacatepec), en el Estado de México, hasta la estación Observatorio en la Ciudad de México. En total son 57.7 kilómetros de recorrido, con siete estaciones, y un recorrido de aproximadamente 50 minutos.

El tren cuenta con 20 trenes en los que caben 719 pasajeros, y pasan con una frecuencia de entre cinco y siete minutos cada uno.

