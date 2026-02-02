Más Información
Caso BTS: Profeco multa a Ticketmaster; pagará más de 5 mdp tras quejas por altos precios en boletos
¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación
Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada
La presidenta Claudia Sheinbaum; la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; y otras autoridades locales y federales, cortaron el listón inaugural del tramo Santa Fe-Observatorio del Tren El Insurgente.
El acto protocolario se realizó en la estación Vasco de Quiroga, desde donde las autoridades abordaron un tren con destino a Observatorio. Al llegar, realizaron un recorrido por el andén de la estación y nuevamente abordaron el tren con destino a Santa Fe, donde la presidenta descendió
Durante su paso por instalaciones militares, cadetes saludaban con honor a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas.
Lee también Tras 11 años, el Tren Interurbano llega a la parada final
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]