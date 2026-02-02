La presidenta Claudia Sheinbaum; la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; y otras autoridades locales y federales, cortaron el listón inaugural del tramo Santa Fe-Observatorio del Tren El Insurgente.

El acto protocolario se realizó en la estación Vasco de Quiroga, desde donde las autoridades abordaron un tren con destino a Observatorio. Al llegar, realizaron un recorrido por el andén de la estación y nuevamente abordaron el tren con destino a Santa Fe, donde la presidenta descendió

Durante su paso por instalaciones militares, cadetes saludaban con honor a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas.

