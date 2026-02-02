Más Información

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Caso BTS: Profeco multa a Ticketmaster; pagará más de 5 mdp tras quejas por altos precios en boletos

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE durante los Grammy: "Fuera"; llama a rechazar el odio

La presidenta Claudia Sheinbaum; la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; y otras autoridades locales y federales, cortaron el listón inaugural del tramo Santa Fe-Observatorio del Tren El Insurgente.

El acto protocolario se realizó en la estación Vasco de Quiroga, desde donde las autoridades abordaron un tren con destino a Observatorio. Al llegar, realizaron un recorrido por el andén de la estación y nuevamente abordaron el tren con destino a Santa Fe, donde la presidenta descendió

Durante su paso por instalaciones militares, cadetes saludaban con honor a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas.

