Cuautitlán Izcalli, Méx.– La rehabilitación del Periférico Norte contemplará obras para atender los puntos de anegación que se registran durante la temporada de lluvias, informó el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano.

El alcalde señaló que, además del embellecimiento urbano y la modernización del alumbrado, el proyecto contempla acciones para el manejo de aguas pluviales, debido a que las inundaciones en tramos como Kimex, Perinorte y el Circuito Exterior Mexiquense se originan por la falta de infraestructura adecuada.

Explicó que el crecimiento habitacional y comercial en zonas altas de Izcalli, así como de Tlalnepantla modificó la capacidad natural del suelo para absorber el agua, lo que provoca que los escurrimientos desciendan hacia el Periférico y generen anegaciones severas durante la temporada de lluvias, las cuales se agravan con los escurrimientos que provienen del segundo piso.

“Es importante poner suma atención en la infraestructura hidrosanitaria porque los lugares de anegación de Periférico se dan por falta de infraestructura. Hay que recordar que hace más de 50 años se construyó Periférico y la ortografía del territorio sufrió cambios”, expresó.

Serrano informó que, tras la primera reunión con el titular de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, los alcaldes de la región y la empresa Aleatica, se destacó la necesidad de la intervención hídrica, así como a la recuperación de Periférico Norte como un espacio público.

“Periférico es la vialidad más importante en términos vehiculares pero es una vialidad también muy peatonal, mucha gente la camina y (la vía) tiene notorias dificultades e interrupciones. Si se ilumina adecuadamente, se ponen de manera eficaz y eficiente los parabuses y además se acompañan de cámaras y botones de auxilio puede ser una vialidad segura para caminar”, comentó.

Asimismo, Daniel Serrano señaló que los trabajos de rehabilitación del Periférico también implicarán, en su momento, “el retiro de todas las unidades económicas que se han apoderado del espacio público, generando una percepción de inseguridad”.

