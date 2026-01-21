Naucalpan, Méx.- Los trabajos de rehabilitación en Periférico Norte se extienden a lo largo de tres kilómetros, en el tramo de Naucalpan, a una semana del banderazo del inicio de las obras encabezado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

De los kilómetros intervenidos en los carriles centrales, 1.7 kilómetros ya cuentan con carpeta asfáltica nueva y está abierta a la circulación.

En los kilómetros restantes continúan las labores de intervención con el retiro y aplicación de asfalto.

Para la ejecución de las obras se mantienen cerrados hasta tres carriles, sin que se haya realizado el cierre total de la vialidad, como lo pudo constatar EL UNIVERSAL en un recorrido.

Las labores de rehabilitación en el tramo de Periférico Norte, que corresponde a Naucalpan, actualmente llegan hasta los límites con el Palacio Municipal.

Avanza rehabilitación de Periférico Norte; obras ya cubren tres kilómetros en Naucalpan. Foto: Gisela González

En ese punto se desarrollan trabajos de retiro de la carpeta asfáltica, visibles a lo largo de la vialidad, mientras que en la señalización de obra se observa la marca 3+000, la cual identifica el kilómetro del tramo que se encuentra en proceso de intervención.

En la zona donde se realizan los trabajos, la circulación vehicular presenta carga debido a la reducción de carriles por la obra.

La Rehabilitación Integral de Periférico Norte tendrá una inversión de mil 265 millones de pesos, de acuerdo a lo que informó la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, en el arranque de los trabajos.

La mandataria precisó que será una intervención de 108 kilómetros de la carpeta asfáltica que va de la Caseta de Tepotzotlán hasta los límites de Naucalpan con la alcaldía Miguel Hidalgo, en la zona conocida como Toreo.

Los trabajos tendrán una duración de cuatro meses y se estima concluyan el 30 de abril. El objetivo, dijo, es intervenir un kilómetro por semana, en promedio.

La Rehabilitación Integral de Periférico Norte contempla el recorte de carpeta, la reposición de la misma, cambio de alumbrado público, balizamiento y un cambio total de la imagen.

La obra beneficiará directamente a los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México y Tepotzotlán, que es por donde pasa esta vía.

Según datos de la Junta Local de Caminos del Edomex por Periférico Norte circulan a diario 204 mil vehículos, lo que representa una movilidad cercana a 15 millones de usuarios.

