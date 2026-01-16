Más Información

Tlalnepantla, Mex.- Daniel Sibaja, extitular de la del gobierno del Estado de México, publicó en redes sociales un mensaje de agradecimiento, luego de poco más de 2 años de haber estado al frente de la dependencia.

“Hoy concluye mi ciclo al frente de la @SEMOV_Edomex. Lo hago con el corazón lleno de gratitud y con mucha humildad”, escribió en su cuenta de “X”.

Además, puntualizó un agradecimiento a la gobernadora del Estado de México, .

“Gracias también a todo el equipo del Gobierno del @Edomex: servidoras y servidores públicos que, con trabajo incansable, muchas veces silencioso, hicieron posible cada avance. El trabajo es en siempre en equipo, sin protagonismos”, agregó el ex funcionario estatal.

Sibaja aseguró que la movilidad dejó de verse como un negocio y se asumió como un derecho humano. Foto: Especial.
Sibaja aseguró que la movilidad dejó de verse como un negocio y se asumió como un derecho humano. Foto: Especial.

Sibaja aseguró que la movilidad dejó de verse como un negocio y se asumió como un derecho humano, al tiempo de señalar que por más de 70 años los mexiquenses estaban en el olvido y sin transporte digno.

En su mensaje, expresó irse satisfecho por contribuir a proyectos de movilidad que buscan justicia social como el Tren Ligero La Paz–Texcoco y el Mexicable Línea 3, que movilizará a la población en Naucalpan.

“Obras largamente esperadas que hoy representan dignidad, conectividad y nuevas oportunidades para miles de familias del oriente del #EdoMex”, finalizó Sibaja.

