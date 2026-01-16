Tlalnepantla, Mex.- Daniel Sibaja, extitular de la Secretaría de Movilidad del gobierno del Estado de México, publicó en redes sociales un mensaje de agradecimiento, luego de poco más de 2 años de haber estado al frente de la dependencia.

“Hoy concluye mi ciclo al frente de la @SEMOV_Edomex. Lo hago con el corazón lleno de gratitud y con mucha humildad”, escribió en su cuenta de “X”.

Además, puntualizó un agradecimiento a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

“Gracias también a todo el equipo del Gobierno del @Edomex: servidoras y servidores públicos que, con trabajo incansable, muchas veces silencioso, hicieron posible cada avance. El trabajo es en siempre en equipo, sin protagonismos”, agregó el ex funcionario estatal.

Leer también: Vinculan a proceso al "El M24" presunto líder de una facción de la Unión Tepito; está acusado de asociación delictuosa

Sibaja aseguró que la movilidad dejó de verse como un negocio y se asumió como un derecho humano. Foto: Especial.

Sibaja aseguró que la movilidad dejó de verse como un negocio y se asumió como un derecho humano, al tiempo de señalar que por más de 70 años los mexiquenses estaban en el olvido y sin transporte digno.

En su mensaje, expresó irse satisfecho por contribuir a proyectos de movilidad que buscan justicia social como el Tren Ligero La Paz–Texcoco y el Mexicable Línea 3, que movilizará a la población en Naucalpan.

“Obras largamente esperadas que hoy representan dignidad, conectividad y nuevas oportunidades para miles de familias del oriente del #EdoMex”, finalizó Sibaja.

Hoy concluye mi ciclo al frente de la @SEMOV_Edomex. Lo hago con el corazón lleno de gratitud y con mucha humildad. 🙏



Quiero agradecer profundamente la confianza, el respaldo y el acompañamiento permanente de nuestra querida Gobernada @delfinagomeza , una mujer honesta, cercana… pic.twitter.com/ChdgAZ5om4 — Daniel Sibaja (@DanielSibaja_) January 16, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr