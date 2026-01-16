Más Información
Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU
Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum
“Una sola persona no allana ni frena el camino de las mujeres”: Paola Rojas, en charla con suscriptores de EL UNIVERSAL
Tlalnepantla, Mex.- Daniel Sibaja, extitular de la Secretaría de Movilidad del gobierno del Estado de México, publicó en redes sociales un mensaje de agradecimiento, luego de poco más de 2 años de haber estado al frente de la dependencia.
“Hoy concluye mi ciclo al frente de la @SEMOV_Edomex. Lo hago con el corazón lleno de gratitud y con mucha humildad”, escribió en su cuenta de “X”.
Además, puntualizó un agradecimiento a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.
“Gracias también a todo el equipo del Gobierno del @Edomex: servidoras y servidores públicos que, con trabajo incansable, muchas veces silencioso, hicieron posible cada avance. El trabajo es en siempre en equipo, sin protagonismos”, agregó el ex funcionario estatal.
Leer también: Vinculan a proceso al "El M24" presunto líder de una facción de la Unión Tepito; está acusado de asociación delictuosa
Sibaja aseguró que la movilidad dejó de verse como un negocio y se asumió como un derecho humano, al tiempo de señalar que por más de 70 años los mexiquenses estaban en el olvido y sin transporte digno.
En su mensaje, expresó irse satisfecho por contribuir a proyectos de movilidad que buscan justicia social como el Tren Ligero La Paz–Texcoco y el Mexicable Línea 3, que movilizará a la población en Naucalpan.
“Obras largamente esperadas que hoy representan dignidad, conectividad y nuevas oportunidades para miles de familias del oriente del #EdoMex”, finalizó Sibaja.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]