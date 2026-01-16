Como parte de la mesa de seguridad en el C5 de Ecatepec, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se presentaron avances del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), destacó que en transporte público en 2025 se invirtieron 180 millones de pesos y para 2026 se trae dos mil en total.

Informó que ya se falló el Trolebús de Ixtapaluca y además se está en el desarrollo del proyecto ejecutivo, y en las mesas de trabajo con las autoridades estatales y municipales en cuanto a la extensión de Mexibús: “La licitación se hará en marzo y se iniciarán los proyectos en abril y mayo”.

Jesús Esteva durante la presentación de avances del Plan Integral de la zona oriente del Edomex en la mañanera de Sheinbaum (16/01/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Sobre la chatarrización, también está en proceso de análisis y desde el gobierno federal se asesora al Estado de México para que se definan los cuatro corredores para iniciar en mayo.

Entre otras acciones, Esteva mencionó construcción de puentes vinculares y la entrada de 10 trenes de repavimentación, uno por cada municipio de la Zona Oriente, que ya están trabajando.

Destacan avances en agua, educación y salud

Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destacó avances del Plan Integral de Agua para el Oriente del Edomex con distintas obras.

Resaltó Morales 101 acciones para drenaje y agua potable, de las cuales 29 ya se encuentran concluidas y 72 están en proceso: “Estamos hablando de un avance general del 83%”.

Mario Delgado, secretario de Educación, mencionó la puesta en marcha de seis nuevas prepas en 2025 y seis reconversiones, así como una “oferta educativa novedosa”.

Alejandro Svarch, titula del IMSS-Bienestar destacó 16 hospitales intervenidos, 10 nuevos quirófanos y nuevos equipos para reforzar los turnos, entre otras acciones.

