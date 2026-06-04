"Van dos semanas consecutivas que se mete a mi perfil a comentarme", explica en un video el creador de contenido Ángel Nava en relación a Ernesto D'Alessio, quien en forma irónica preguntó al chico de 21 años "¿cuál era el don que lo caracterizaba?"

El chico respondió que mientras el hijo de Lupita D'Alessio busca validación en la televisión de ayer, él tiene una audiencia de un millón de seguidores con los que interactúa en todas sus plataformas.

"Se nota que te urge la atención que ya no tienes. Si tanto te intriga cómo ser relevante en redes sociales en 2026 y cómo conectar con los jóvenes, que veo que es algo que te falta, ahí están mis diems, mándame mensaje y te paso mi tarifa de consultoría", dijo Ángel al cantante, después de que esté respondiera a videos suyos con emojis de payaso.

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Con el éxito de la “La oficina”, estrenan espectáculos y stand up

Si un buen momento llega hay que aprovecharlo, y eso precisamente está pasando con el elenco de la serie “La oficina”, quienes nos sólo están esperando el arranque de las grabaciones para la segunda temporada, también están creando sus propios proyectos, ya sea en solitario, como Fernando Bonilla con su stand up Corte de caja, o en conjunto, porque también han armado un espectáculo llamado Sin corbata, el cual estrenarán en julio en el escenario del Teatro de la Ciudad.

La noticia del show alegró a los fans de la serie de Prime Video que ya los están pidiendo en otras ciudades, pero también despertó suspicacias, porque en el perfil de Instagram de Bonilla preguntaron si iban patrocinados por el gobierno de la CDMX, por los logos que aparecen en la publicidad, a lo que el actor respondió que simplemente es porque el teatro pertenece a esa entidad.

Aunque pueda parecer una pregunta inocente, hay que recordar que el hijo de Héctor Bonilla ya tuvo una polémica por enfrentarse a Movimiento Ciudadano por el uso de su imagen y después con los usuarios de X por su crítica a la política de México.

Bonilla protagoniza La Oficina. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL





Bely y Beto, una “selección” que se sabe mover en su cancha

Bely y Beto lo vuelven hacer. Hace poco lograron que Shakira reaccionara a uno de sus videos, y ahora, a una semana de que inicie el Mundial, recibieron en su casa a la Selección Japonesa de Futbol, lo que demuestra dos cosas: que Belinda Treviño y sus personajes se han convertido casi en un patrimonio para los regios; y que la cantante y conductora ha logrado consagrarse en el medio del entretenimiento, gracias a las plataformas digitales como YouTube, que le ha abierto las puertas de América Latina y Europa.

Foto: Facebook @ShowDeBelyyBeto

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