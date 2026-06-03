Una película con Pedro Infante, Jorge Negrete y otras figuras de la música mexicana del siglo pasado convertidas en zombies se cocina a fuego lento. Los responsables ya sostienen reuniones con personas involucradas y, aunque la idea suene a una invasión de cadáveres descarnados, la apuesta iría por otro lado: un zombie es un muerto viviente, no necesariamente alguien en avanzado estado de descomposición.

Por ahora todo se maneja con discreción para no mover demasiado las aguas. La propuesta, cuentan, ha sido bien recibida por varios. Lo que falta es quizá lo más importante que es convencer a las familias de los ídolos que volverían... aunque sea en la ficción.

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Lourdes Munguía ya tiene plan para el retiro: imitar a Cristian Castro

Lourdes Munguía asegura que ya pensó en cómo sería su retiro. Y la respuesta es tan clara como inesperada: nada.

La actriz, que actualmente presenta el monólogo “Lupita”, confesó entre risas que cuando llegue el momento de despedirse de los escenarios no piensa llenar su agenda ni emprender nuevos proyectos, sino seguir los pasos de Cristian Castro quien ha declarado que le gusta no hacer nada.

“Nada. Pero de plano nada”, dice segura. Por fortuna para sus seguidores, ese día parece lejano. A sus 65 años, considera que el trabajo es justamente lo que la mantiene activa, optimista y con ganas de seguir adelante.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

¿Televisa le hizo “fuchi” a Diego Luna?

Que Televisa no acudiera a la premier de “México '86”, protagonizada por Diego Luna, ni haya hecho demasiado ruido alrededor de la película, no tendría que ver con la aparición de Emilio Azcárraga Milmo en la historia, donde es retratado como una figura central en el control del futbol mexicano de aquella época.

La explicación que dan quienes conocen el tema es mucho más terrenal, se trata de una producción de Netflix y Televisa tiene a ViX. Claro que los mal pensados ya construyeron otra versión, una donde Chapultepec 18 no quedó muy contento con la imagen de uno de sus personajes históricos. Pero oficialmente, todo sería cuestión de streaming.

El cineasta y actor méxicano Diego Luna posa durante la alfombra roja de la película "México 86" este jueves, en Ciudad de México. EFE/ Sáshenka Gutiérrez.

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