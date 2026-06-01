Previo a su presentación en la Arena CDMX el sábado pasado, Daniela Magún pidió a sus fans que no faltaran al espectáculo que se llamó Ocrilú y que fusiona la música pop de los años 90 con el arte drag.

La razón es porque debe depositar puntualmente la colegiatura de uno de sus hijos que está inscrito en la mejor escuela de preparación para jugadores de futbol americano.

Magún dijo que “el niño” debe consumir proteína casi cada dos minutos, así que su manutención se vuelve algo más que complicado.

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Kenia Os y Peso Pluma, ¿distanciados?

Los rumores en torno a una posible crisis entre Peso Pluma y Kenia Os se avivan luego de que, en los últimos días, ambos interpretaran con especial sentimiento canciones de desamor en sus presentaciones.

Durante su concierto en Monterrey, Kenia Os cantó “Love bombing” con una intensidad que llamó la atención de sus fans. La cantante estuvo a punto de las lágrimas, provocando que los asistentes comenzaran a especular sobre un posible truene en la relación que sostiene con Peso Pluma.

Mientras unos interpretan el momento como una señal de problemas en la relación, otros consideran que simplemente se trató de una interpretación emotiva.

Kenia Os y Peso Pluma estarían separados. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH.





Documental mostrará “La más grande”: Rocío Jurado

Apenas en marzo se estrenó un documental para recordar a Rocío Durcal, a 20 años de su muerte, y este 25 de julio llegará a las pantallas el de la otra española: Rocío Jurado, también conmemorando las dos décadas de su partida, que se cumplen justo hoy.

Ambas fueron diagnosticadas con cáncer, ambas se sometieron a tratamientos seguían cantando, ambas se llamaban por teléfono para darse aliento, ambas empezaban la década de sus 60.

“La más grande”, título del documental de la Jurado, contará con cuatro episodios, que estrenará primero la plataforma streaming Moviestar Plus en España, para luego llegar a Latinoamérica.

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