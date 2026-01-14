Ecatepec, Méx. - Arranca en Ecatepec el programa de recolección nocturna de basura, que operará en 20 rutas y recorrerá 375 calles de 87 colonias ubicadas cerca de nueve barrancas, con el objetivo de disminuir afectaciones por inundaciones.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, señaló que la gestión de los residuos sólidos es uno de los principales retos urbanos heredados derivado de la falta de planeación, el abandono institucional y prácticas de corrupción en gobiernos anteriores.

De acuerdo con la alcaldesa, Ecatepec genera diariamente entre mil 200 y mil 500 toneladas de residuos sólidos urbanos, lo que lo coloca entre los municipios con mayor volumen de desechos a nivel nacional.

La acumulación de basura dijo, impacta de manera directa en la salud pública, el funcionamiento del drenaje, el orden del espacio público y el aumento del riesgo de inundaciones.

Lee también: Protestan en Periférico Norte por la muerte del niño Diego; reclaman proceso en libertad de la imputada

Explicó que una parte importante de la basura que obstruye drenajes y provoca anegaciones es arrojada durante la noche a barrancas y cauces, lo que genera tiraderos clandestinos.

Arranca en Ecatepec recolección nocturna de basura en 87 colonias para prevenir inundaciones. Foto: Especial.

Las 20 rutas estratégicas recorrerán colonias y calles cercanas a las barrancas de San Andrés de la Cañada, San Carlos, Óstor (Almárcigo Norte), Las Venitas, Chapultepec, San Pedro Xalostoc, Tablas del Pozo, Mesa de Leones y La Joya, consideradas prioritarias por su nivel de riesgo.

Los operativos de limpieza nocturnos operarán de las 22:00 a la 01:00 horas del día siguiente, estarán acompañados de presencia institucional y coordinación con seguridad pública.

Las autoridades prevén un aumento en el volumen de basura recolectada, por lo que trabajan de manera paralela en la operación del vertedero municipal para prolongar su vida útil. Estas acciones incluyen la renovación de permisos ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), la excavación de nuevas celdas, la instalación de drenes de captación de lixiviados, geotextil y geomembrana, así como la construcción de pozos de captación de biogás, camino perimetral y franja de amortiguamiento, entre otros trabajos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr