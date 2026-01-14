Naucalpan, Méx.- Vestidos de blanco y con globos azules, familiares y vecinos del niño Diego se manifiestan este 14 de enero en Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, para exigir justicia por el fallecimiento del menor, quien murió tras ser atropellado.

La movilización se realizó en la fecha en la que Diego habría cumplido siete años. Los familiares solicitaron que se revise la medida cautelar impuesta a Cristina “N”, presunta responsable del accidente, ya que el juez determinó que la imputada lleve su proceso en libertad mediante el pago de una fianza de 150 mil pesos, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y la obligación de acudir a firmar de manera semanal.

Los manifestantes han tomado dos carriles laterales esta vialidad, lo que genera tráfico vehicular desde el Parque Naucalli a las Torres de Satélite.

Diego Antonio “N”, de seis años de edad, falleció luego de ser atropellado la tarde del 31 de diciembre del año pasado, mientras caminaba en la calle Sagitario 7 junto con su tía.

Presuntamente, el vehículo era manejado por Cristina “N” , quien metros atrás había arrollado a una familia y posteriormente a Diego tras, de acuerdo a las investigaciones, perder el control del vehículo.

Familiares del niño Diego marchan al panteón para festejar su cumpleaños

Familiares, amigos y vecinos del niño Diego Antonio N. realizan en estos momentos una marcha pacífica rumbo al panteón de San Andrés Atoto, por los carriles laterales de Periférico Norte, para recordarlo en el día en que habría cumplido siete años de edad.

El contingente avanza de manera ordenada y es acompañado por elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, quienes resguardan la movilización para prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los participantes.

Durante la marcha, los manifestantes ocupan un carril lateral de Periférico Norte, lo que genera afectaciones a la circulación vehicular en la zona.

De acuerdo con los familiares, en el panteón se llevará a cabo un acto simbólico, en el que se hará entrega de la lápida a la madre del menor y permanecerán unos minutos para conmemorar su cumpleaños.

