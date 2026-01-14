En la Ciudad de México, operadores de 89 de 120 rutas de transporte público incumplen con las peticiones de mejorar el servicio, conductas contrarias a los acuerdos por los que fueron acreedoras a incrementos tarifarios.

A través de una solicitud de transparencia, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó a EL UNIVERSAL que de junio de 2022 a octubre de 2025, un estimado de 89 rutas incumplieron con alguna de las disposiciones acordadas desde hace más de tres años, cuando en 2022 se autorizó el incremento de un peso a la tarifa del transporte.

Este diario publicó el 28 de agosto de 2024 que a dos años del incremento de un peso a la tarifa, el mal comportamiento de choferes de 70 rutas persistía.

El 31 de octubre de 2025 se dio un nuevo ajuste a la tarifa del transporte de un peso con 50 centavos.

Sin embargo, la Semovi actualizó su información y dio a conocer que de junio de 2022 al 31 de octubre de 2025, las rutas que al momento no cumplen con lo dispuesto en la normatividad son 89.

“Se hace del conocimiento que las rutas que se encuentran dentro del supuesto de incumplimiento son la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 84, 87, 89, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 117 y 119”, señaló.

Entre los incumplimientos más recurrentes están la falta de documentación, condiciones físicas y mecánicas de la unidad, así como su operación. En el caso del conductor, no utilizaban el uniforme (camisa, pantalón y zapatos), falta de licencia C (vigente), póliza de seguro vigente, entre otros.

Respecto a las condiciones del vehículo, la Semovi destacó que las faltas recurrentes son por las condiciones físico-mecánicas, no cuentan con kit de seguridad, usan vidrios polarizados, entre otras.

¿Cuáles son los acuerdos de este año?

Con el incremento tarifario de 2025, la administración autorizó el costo mínimo de 9.50 pesos, es decir, 1.50 pesos adicionales.

Líderes de transportes asumieron el compromiso de cumplir con requisitos como portar licencia para conducir Tipo C vigente y visible, retirar vidrios polarizados, contar con seguro de responsabilidad civil vigente para la unidad en operación, además de exhibir el número de placa en la cromática del vehículo.

El domingo 10 de enero, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) informó que, en coordinación con la Semovi y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), realizó en 2025 cerca de 670 operativos vehiculares en las 16 alcaldías, que arrojó la suspensión de mil 151 unidades.

Además, fueron sancionados y trasladados al depósito vehicular 276 vehículos, de los cuales 131 operaban el servicio de transporte público, 56 taxis conocidos como piratas, 53 de transporte foráneo, 26 que ofrecían servicios por aplicación y 10 de corredor.