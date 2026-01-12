A lo largo de 2025, las autoridades capitalinas suspendieron de sus actividades a un total de mil 151 unidades del transporte público por algún incumplimiento en la Ciudad de México, dio a conocer el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

Además, 276 vehículos fueron trasladados al depósito vehicular por no contar con licencia, tarjeta de circulación y/o placas, de los cuales, 131 operaban el servicio de transporte público, 56 eran taxis piratas, 53 de transporte foráneo, 26 que ofrecían servicios por aplicación y 10 de corredor.

En un comunicado, el Invea precisó que durante el año pasado, personal especializado en materia de transporte del Instituto, en coordinación con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó 670 operativos vehiculares en las 16 alcaldías.

De acuerdo con el Instituto, “durante los operativos de revisión se priorizó las condiciones físico-mecánicas y las faltas documentales, sobre todo en las unidades que visiblemente se encontraban en mal estado”. De esta forma, 886 unidades de transporte público de rutas, 204 taxis piratas y 81 unidades de corredor fueron suspendidas de sus actividades.

Lee también Los ecos de la explosión en Taxqueña: “ver mi hogar destruido es algo muy fuerte”

Alcaldías con más unidades sancionadas

Las demarcaciones con mayor número de sanciones al transporte público fueron: Miguel Hidalgo, con 36 remisiones al corralón y 180 suspensiones; Coyoacán, con 22 remisiones y 157 suspensiones; y Gustavo A. Madero, con 37 remisiones y 107 suspensiones, precisó el Invea.

¿Cómo denunciar irregularidades?

El Invea llamó a la población a denunciar cualquier irregularidad detectada en materia de transporte público a través de su área de Atención Ciudadana, en un horario de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas, y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Asimismo, exhortó a las y los propietarios de unidades de transporte público a solicitar información sobre las normas y las acciones que pueden llevar a cabo para mejorar la calidad de los servicios del transporte público en la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL