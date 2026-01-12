Vecinos afectados por la explosión debido a una acumulación de gas en un departamento ubicado en el cruce de Paseo de los Cipreses y Paseo de los Naranjos, en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, tuvieron que regresar a vivir a casa de sus familiares o amistades.

Dijeron que con certeza aún no saben cuándo podrán regresar a su vivienda, y sienten una gran tristeza por lo que ven en la zona.

Bernardo Sánchez tuvo que regresar a vivir a casa de su mamá y añora regresar a su vivienda, pero con seguridad.

“Yo no quiero salirme de este edificio pase lo que pase. Este siempre ha sido mi hogar, pero obviamente con las medidas de seguridad adecuadas”, externó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, reconoció el apoyo del Gobierno capitalino y de la alcaldía para poder pagar un hotel y posteriormente una renta. Dijo que su familia se dedica a la renta de departamentos en la zona afectada, por lo que no tendrán ingresos “y me preocupa porque en unas semanas operan a mi mamá”.

Bernardo Sánchez expresó que siente horrible al ver su casa destrozada. “Ver lo que toda mi vida ha significado para mí, mi hogar destruido, es algo muy fuerte”.

Indicó que hasta ahorita no saben a ciencia cierta lo que va a pasar. “Supuestamente, como el daño estructural no fue tan fuerte, solamente van a reconstruir, pero ya con las medidas de seguridad de 2025, porque es un edificio que se construyó en los 80; entonces, van a reforzar todo el edificio con vigas de acero, se supone que van a cambiar la fachada y hasta las rejas, van a reforzar el estacionamiento y todos los pisos y, obviamente, van a cambiar las ventanas”.

Recordó que el día de la explosión estaba dormido y que se salvó porque no había entrado a la cocina.

“Estuvo feo, yo estaba dormido, recién me iba despertando y yo digo que me salvé porque, gracias a Dios, todavía no había ido a la cocina y literalmente se escuchó la explosión y luego se empezó a cimbrar todo el edificio. Salí de mi cuarto, me di cuenta que todos los vidrios estaban rotos y mi puerta se había roto. ¿Qué fue lo primero que hago? Pues me salgo y parecía, todavía parece, zona de guerra, toda la calle, estuvo muy feo”, contó.

José habita al lado del edificio en donde se originó la explosión y recordó que escuchó un fuerte estruendo y gritos.

“No me tocó el golpe de los vidrios, pero sí fue un estruendo muy grande y, pues, no sabía qué pasó. De pronto escuchas el golpe, salgo y veo los cristales reventados y que un vecino grita que ya había explotado al lado de donde vivimos y entonces me alejé porque dije: ‘puede seguir explotando’; entonces, me alejé y ya fue que vimos todo el edificio destrozado, la gente gritando muy, muy feo y finalmente ya nos enteramos que había sido una explosión de gas”, mencionó.

Puntualizó que los vidrios de su departamento se rompieron y que personal de la alcaldía los está apoyando para repararlos. Consideró que, por fortuna su vivienda no sufrió más afectaciones. “Vinieron de la fiscalía, los ingenieros y revisaron todo el departamento y dijeron que sí estaba habitable”.

El domingo, personal de Protección Civil de la alcaldía revisó el edificio más afectado y luego permitió el ingreso de vecinos para que pudieran sacar sus pertenencias de valor más importantes, como dinero y papeles. Este lunes se realizará un servicio de mudanza para que puedan sacar algunos muebles.