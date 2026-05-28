Gilgil, Kenya- Un incendio arrasó un dormitorio en una escuela para niñas en el centro de Kenia, causando la muerte de al menos 16 estudiantes, dijo un funcionario del gobierno, en el incidente más reciente de este tipo que sacude a la nación africana.

El ministro de Educación, Julius Ogamba, explicó que otras 79 personas resultaron heridas en la Escuela de Niñas Utumishi, que tiene más de 800 estudiantes, en la zona de Gilgil, en el centro del país.

Ogamba apuntó que las autoridades investigarían si se cumplía el manual de seguridad contra incendios de la escuela.

La policía dijo que estaba encabezando las labores de rescate y respuesta de emergencia en la escuela, que se encuentra a unos 120 kilómetros (75 millas) de la capital, Nairobi.

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Policía de Kenia administra escuela de niñas incendiada

La secundaria de propiedad gubernamental está administrada y patrocinada por el Servicio de Policía de Kenia. Muchas de las estudiantes son hijas de agentes.

Las víctimas aún no han sido identificadas, una fuente de ira y frustración para algunos de los padres que se reunieron en el lugar. Decenas aún esperaban para confirmar que sus hijas no estaban entre las víctimas del incendio.

Elizabeth Rioba, madre de dos niñas en la escuela, dijo que se sintió aliviada al ver a sus hijas, pero expresó preocupación porque una de las niñas vio a su amiga quedarse atrapada mientras intentaba saltar por una ventana.

“Está muy traumatizada, pero me alivia que esté bien y me entristece por todos estos niños que han muerto”, dijo a The Associated Press.

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La causa del incendio no se ha determinado aún.

“Aunque mi prima escapó con una lesión en la pierna, nos han dicho que muchas niñas están heridas y algunas murieron”, señaló Wambui Nderitu.

La Cruz Roja de Kenia dijo que varias estudiantes fueron evacuadas y estaban recibiendo tratamiento en varios hospitales.

El grupo dijo que movilizó “equipos de rastreo y apoyo psicosocial para apoyar a las estudiantes y familias afectadas”.

“No hay palabras que realmente puedan aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesa, esperanza y sueños para el futuro”, dijo el presidente William Ruto en un comunicado. “Como nación, lloramos con los padres, tutores, maestros y compañeros estudiantes que están soportando esta tragedia inimaginable”.

Los incendios en escuelas han sido motivo de preocupación para los funcionarios de educación en África, donde las aulas y los dormitorios suelen estar abarrotados, y por lo general no hay equipos de extinción de incendios. En ocasiones, los funcionarios citan malas conexiones eléctricas como el origen de los incendios.

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El incendio escolar más letal en la historia reciente de Kenia ocurrió en 2001, cuando 67 estudiantes perdieron la vida a causa de un fuego registrado en una residencia en el condado de Machakos.

En 2024, 21 alumnos murieron calcinados en un incendio escolar en el centro de Kenia. Ruto declaró tres días de luto.

En 2017, 10 estudiantes fallecieron en Nairobi. Un alumno fue acusado de asesinato.

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