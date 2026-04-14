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Un gran incendio afectó a un estacionamiento de autos eléctricos de BYD en . El lugar se utilizaba para vehículos de prueba y desguazados.

Las investigaciones preliminares indicaron que el incidente no tuvo relación con ningún problema de seguridad relacionado con las baterías, ni afectó a los vehículos de producción ni a los utilizados por los clientes, mencionó el.

Las llamas se extendieron a lo largo de una gran sección del edificio; el fabricante confirmó posteriormente en un comunicado que el incendio había sido extinguido y que no se habían registrado víctimas.

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BYD (siglas en inglés de "Build Your Dreams", "Construye tus sueños") se ha consolidado como líder indiscutible del competitivo mercado chino de vehículos eléctricos, el mayor del mundo.

La industria china de vehículos eléctricos es líder mundial, pero el mercado interno ha lastrado la rentabilidad de las empresas, y muchas de ellas, incluida BYD, se han volcado en el extranjero.

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desa/rmlgv

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