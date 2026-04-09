Nodavirus de Mortalidad Encubierta: ¿qué es el virus que está poniendo en riesgo a animales marinos en China?; esto se sabe

El aumento de enfermedades oculares en China ha encendido las alertas entre médicos y especialistas, luego de que investigaciones recientes vincularan estos casos con un virus de origen marino.

Una investigación publicada en la revista Nature Communications, liderada por la University College London (UCL), identificó la posible relación entre la enfermedad ocular denominada uveítis anterior viral hipertensiva ocular persistente (POH-VAU) y el nodavirus de mortalidad encubierta (CMNV).

Nodavirus de Mortalidad Encubierta. Foto: Xavier Basurto

Este virus, común en entornos acuáticos, ha sido detectado tanto en especies de cultivo como en fauna silvestre a nivel global. Según el estudio, la evidencia sugiere un posible salto interespecie, lo que explicaría su reciente impacto en la salud humana.

Los datos epidemiológicos analizados revelan que el 71.4% de los casos investigados compartían antecedentes de exposición directa a animales acuáticos, como el marisco y pescados.

Nodavirus de Mortalidad Encubierta. Foto: Terje Sollie / Pexels

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¿Qué es el Nodavirus de Mortalidad Encubierta?

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, el nodavirus de mortalidad encubierta es un agente viral relacionado con la familia Nodaviridae, aunque no está formalmente clasificado dentro de ella. Este virus puede propagarse en aguas dulces, salobres y marinas.

Nodavirus de Mortalidad Encubierta. Foto: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca)

Fue identificado por primera vez en 2009 en China, afectando principalmente a camarones de la especie Litopenaeus vannamei. Su comportamiento se caracterizaba por provocar una “muerte silenciosa”, ya que los animales desaparecían sin signos visibles en los estanques de cultivo.

Durante años, su estudio se limitó a círculos especializados en acuicultura. Sin embargo, recientes investigaciones apuntan a su evolución y posible adaptación al organismo humano.

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¿Cuáles son los síntomas del Nodavirus de Mortalidad Encubierta?

La infección asociada al CMNV se manifiesta principalmente como uveítis viral anterior, una inflamación severa del ojo. Esta condición puede derivar en hipertensión ocular persistente, lo que aumenta el riesgo de daño visual irreversible si no se trata oportunamente.

Entre los síntomas más frecuentes destacan:

Visión borrosa persistente

Enrojecimiento ocular continuo

Dolor ocular

Sensibilidad a la luz

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