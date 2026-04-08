Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes son los beneficiarios HOY, 8 de abril?; entérate aquí

La Beca Rita Cetina mantiene la entrega de recursos correspondientes al bimestre marzo-abril, como parte de la estrategia del Gobierno de México para reducir la deserción escolar en nivel básico.

El apoyo económico es gestionado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pago beca Rita Cetina. Foto: Especial

¿Quién recibe el pago de la beca Rita Cetina HOY, 8 de abril?

Según el calendario vigente, este miércoles 8 de abril corresponde el pago a estudiantes y familias beneficiarias cuyo primer apellido comienza con la letra “G”.

Los depósitos se realizan directamente en las Tarjetas del Bienestar, lo que permite retirar el dinero sin comisión en sucursales del Banco del Bienestar o utilizarlo para pagos en establecimientos que acepten este medio.

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Monto de la Beca Rita Cetina

El programa otorga un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos a familias con al menos un estudiante inscrito en primaria o secundaria pública, así como 700 pesos adicionales por cada menor extra registrado en el mismo nivel educativo.

Este incentivo busca cubrir gastos escolares básicos y fomentar la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo.

Calendario completo de pagos marzo-abril

La dispersión inició el pasado 1 de abril y concluirá el 16 de abril, siguiendo un esquema escalonado por orden alfabético, el cual queda de la siguiente manera:

Jueves 9 de abril: letras H, I, J, K y L

Viernes 10 de abril: letra M

Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O y P

Martes 14 de abril: letra R

Miércoles 15 de abril: letra S

Jueves 16 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

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