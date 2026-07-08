El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa de reforma a las leyes General de Educación y General de Educación Superior con el objetivo de frenar la comercialización indebida y el uso engañoso de los reconocimientos denominados “doctor honoris causa”.

Se trata de una propuesta de la diputada federal Ivonne Ruiz Moreno, la cual busca fortalecer los mecanismos de supervisión y reconocimiento oficial ya existentes.

“La comercialización de estos doctorados, la proliferación de reconocimientos apócrifos y la falta de una regulación específica han generado un entorno que favorece la simulación académica y debilita la confianza pública”, enfatizó.

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La congresista tricolor explicó que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de proteger la integridad del sistema educativo nacional y preservar el valor social del mérito académico auténtico. Asimismo, aclaró que la iniciativa no busca restringir la autonomía universitaria ni limitar la libertad de las instituciones para otorgar distinciones, sino asegurar que este reconocimiento mantenga su prestigio, seriedad y legitimidad histórica.

Subrayó que regular esta figura es fundamental para defender la excelencia educativa, proteger a la ciudadanía frente a posibles engaños y reafirmar el compromiso con la calidad institucional.

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En su exposición de motivos, refirió que diversas investigaciones periodísticas y denuncias académicas han evidenciado la operación de organizaciones que comercializan supuestos doctorados honoris causa bajo esquemas que simulan procesos universitarios legítimos. Explicó que, mediante nombres ambiguos que evocan a instituciones académicas, estas organizaciones ofrecen tales distinciones a cambio de cuotas, donativos o pagos por participación en ceremonias.

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“Cuando una distinción concebida para reconocer contribuciones extraordinarias se adquiere mediante una transacción económica, se rompe el vínculo entre mérito y reconocimiento, afectando la confianza en las instituciones y en quienes han sido legítimamente distinguidos por ellas”, aseveró la legisladora mexiquense.

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Finalmente, puntualizó que la propuesta no genera un impacto presupuestario adicional para la Federación, las entidades federativas ni las instituciones públicas de educación superior, pues no contempla la creación de órganos administrativos nuevos ni estructuras burocráticas.

em/apr