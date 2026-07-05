El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, afirmó que la muerte de cuatro personas durante los festejos convocados por el Gobierno de la Ciudad de México representa una advertencia de lo que no puede repetirse de cara a la organización de los eventos masivos del Mundial de Futbol.

En un comunicado de prensa, señaló que quienes convocan a la ciudadanía también asumen la responsabilidad de garantizar su seguridad, por lo que advirtió que resulta inadmisible que el gobierno intente deslindarse argumentando que nadie fue obligado a asistir a Paseo de la Reforma.

"Si el gobierno organiza un evento, tiene la obligación de prever los riesgos, implementar protocolos de Protección Civil, controlar los accesos y cuidar la vida de las personas. No puede minimizarse la muerte de cuatro mexicanos ni escudarse en que asistieron más de un millón de personas; no debió morir nadie", sostuvo.

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Moreira Valdez calificó como una muestra de ineptitud la falta de planeación del operativo y recordó que la Ciudad de México cuenta con alrededor de 95 mil policías, una de las corporaciones policiacas más numerosas del país, por lo que consideró injustificable la ausencia de una estrategia efectiva para controlar la concentración de más de un millón cuatrocientas mil personas asistentes, el consumo desmedido de alcohol y otras conductas de riesgo.

El exgobernador de Coahuila puntualizó que la jefa de Gobierno es la responsable de la seguridad pública, del orden en la ciudad y de los servicios de protección civil, "por lo que no puede deslindarse de lo ocurrido".

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Rubén Moreira recordó que desde hace décadas existen ejemplos exitosos para administrar grandes concentraciones humanas, como ocurrió durante la visita de el papa Juan Pablo II a Monterrey, donde se dividieron las zonas de asistencia mediante corredores de seguridad y rutas para servicios de emergencia, evitando movimientos masivos que pudieran poner en riesgo a los asistentes.

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El coordinador parlamentario advirtió que el Mundial de Futbol implicará concentraciones aún mayores de aficionados nacionales y extranjeros, por lo que exigió que los gobiernos de Morena asuman con seriedad su responsabilidad en la organización logística y de seguridad de los eventos públicos.

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“No basta con organizar espectáculos; gobernar significa proteger vidas. Lo ocurrido debe investigarse a fondo y servir de lección para que prevalezcan la planeación, la prevención y la responsabilidad, porque la improvisación de hoy nos lleva a la ineptitud de Morena", concluyó.

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